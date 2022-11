Pordasi Gelar Kualifikasi Piala Dunia Equestrian 2022 Pekan Ini

PERTANDINGAN Kualifikasi Piala Dunia Equestrian (berkuda) akan digelar pada akhir pekan ini, tanggal 12 - 13 November 2022, di Equinara Horse Sports, JIEPP, Pulomas Jakarta. Acara yang digelar Equinara Horse Sports dan PP Pordasi (Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia) itu akan dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Dia yang akan menyerahkan Piala Gubernur DKI Jakarta 2022 pada kelas bergengsi.

“Olahraga berkuda equestrian selama ini telah menunjukkan prestasi yang baik, khususnya pada level Asia Tenggara. Indonesia beberapa kali menjadi juara umum di ajang SEA Games," ujar Sekretaris Jendral PP Pordasi, Adinda Yuanita, dalam keterangannya, Jum'at (11/11).

Saat ini, lanjutnya, olahraga equestrian sedang booming di berbagai daerah di Indonesia. Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia ini merupakan pintu masuk bagi para atlet Indonesia untuk ‘naik kelas’ ke kancah Internasional, di mana para pesertanya baik atlet penunggang maupun kuda akan masuk tercatat ke dalam FEI ranking.

Adinda menyampaikan bahwa pemenang dari kualifikasi ini akan diundang untuk hadir berkompetisi pada Final Kejuaraan Dunia pada April 2023 mewakili Indonesia. Dia juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, khususnya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yang telah bersedia hadir dalam pertandingan ini.

Sementara Ketua Panitia Acara (President of Event), Charles Honoris, mengatakan, kualifikasi Piala Dunia ini melibatkan lima orang official internasional yang bernaung di bawah Federasi Equestrian International (FEI).

"Pertandingan akan dibagi dalam 20 kelas, diikuti sekitar 300 peserta terdaftar (entry) yang berasal dari 20 klub dan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam rangkaian acara ini juga dipertandingkan Equestrian Solidarity Challenge Playoffs & Equinara Jakarta Derby 2022. Sebagai tambahan informasi, publik dapat menyaksikan acara ini tanpa dipungut biaya," katanya.

Para Atlet Nasional yang mengikuti event ini diantaranya; Ferry Wahyu Hadiyanto (Equinara), Marco Wowiling (Equinara), Yoel Momongan (Equinara), Marco Momuat (Aragon), Jendry Palandeng (Top Line H), Reshwara Radinal (Djiugo), dan peserta lainnya.

Adapun Official FEI yang hadir dalam acara ini adalah Titien Irvianty Ibrahim (Singapura) President of Ground Jury sebagai Level 3 Jumping Judge, Nai Yue Ho (Singapura) sebagai Level 3 Jumping Judge, Ramin Shafiee (Iran) sebagai Level 4 Course Designer, Amir Mohsen Zakeri (Iran) sebagai Level 3 Jumping Steward, dan Alice Mak (Hongkong) Level 3 Jumping Steward.

Selain kualifikasi kejuaraan dunia equestrian, pada kompetisi ini juga akan diselenggarakan Equestrian Solidarity Challenge Playoffs 2022 yaitu final dari serangkaian kejuaraan challenge yang telah diadakan dua seri sebelumnya yang mempertandingkan kelas-kelas pembinaan menuju multievents internasional, dan Equinara Jakarta Derby 2022 yaitu kejuaraan yang menggabungkan ketangkasan melompati rintangan pole dengan rintangan alam. Kejuaraan ini sangat diperlukan untuk mempersiapkan atlet-atlet menuju disiplin eventing dan jumping standar internasional.

Charles juga menyampaikan apresiasinya kepada FEI, Pj Gubernur DKI Jakarta, PP Pordasi, Jakpro, PT Pulo Mas Jaya, Equinara Horse Sports, Aragon Stable, Bank Mayapada, Halodoc, Oxone, Kezillaz, para pemilik stable, pemilik kuda, atlet, serta Komunitas Indonesian Horse Lovers atas partisipasi terselenggaranya pertandingan yang bergengsi ini. (OL-13)