Tiga Gim Lokal Curi Perhatian di Piala Presiden Esports 2022

TIGA gim lokal mampu mencuri perhatian di Grand final Piala Presiden Esports 2022 digelar 11-13 November 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Ketiga gim itu yakni Battle of Guardian, Battle of Satria Dewa dan Lokapala bersanding dengan gim-gim ternama seperti PUBG Mobile, Mobile Legends dan Free Fire.

Battle of Guardians menjadi cabang gim pertama yang memiliki pemenang pada rangkaian turnamen Piala Presiden Esports 2022, Jum'at (11/11). Pertandingan final Battle of Guardians ini menggunakan format best of five. Noizze berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Pduks dengan skor 3-1, dan berhak membawa pulang trofi Piala Presiden Esports 2022.

Hasil tersebut membuat Noizze menjadi pemain perdana yang berhasil keluar sebagai juara Battle of Guardians dalam turnamen Piala Presiden Esports 2022.

“Perjalanan saya sepanjang turnamen Piala Presiden Esports 2022 terbilang cukup panjang. Awalnya saya harus bersaing dengan banyak peserta, hingga akhirnya masuk ke 16 besar. Setelah itu saya berhasil menang, dan bisa masuk ke babak main event. Alhamdulillah ternyata saya bisa menang di Main Event Piala Presiden Esports 2022 dan jadi juara,” ujarnya.

Wakil Ketua Penyelenggara Piala Presiden Esports 2022 Matthew Airlangga mengatakan kehadiran Battle of Guardians yang menambah jumlah gim lokal dalam turnamen Piala Presiden Esports.

Matthew mengatakan gim genre baru ini berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Ia berharap jika hal ini bisa membuka pintu bagi talenta-talenta esports baru, dan bisa semakin menambah talenta-talenta esports yang belum terekspos sebelumnya.

“Dengan adanya turnamen ini kami berharap jika kedepannya turnamennya gim Battle of Guardians bisa lebih kompetitif lagi, dengan talenta-talenta yang juga semakin banyak,” kata Matthew.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam industri gim. Pendapatan dari industri gim mencapai jumlah yang besar serta mengalami peningkatan pesat. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Piala Presiden Esports 2022, yang telah menghadirkan tiga gim lokal yang dipertandingkan.

"Industri esports Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Ekonomi pada 2021, subsektor aplikasi dan gim naik sebesar 9,17% dengan proyeksi Rp 31,25 triliun,” kata Sandiaga, Jumat (11/11).

Pada tahun yang sama, pendapatan dari industri gim di Indonesia mencapai USD 2,1 miliar atau setara dengan Rp30 triliun. Indonesia juga menempati urutan pertama, untuk pasar online mobile gamers di kawasan Asia Tenggara.

Sandiaga mengapresiasi Piala Presiden Esports 2022 yang menghadirkan tiga gim lokal. Menurutnya, kegiatan ini dapat meningkatkan dampak ekonomi digital secara nasional. Sandiaga melihat ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi kreatif yang mengarah ke digitalisasi.

"Semoga turnamen ini dapat membantu gim buatan tanah air, menemukan pasar yang signifikan,” ujar Sandiaga. (OL-13)

