IFG Labuan Bajo Marathon Perkuat Peluang Sport Tourism

IFG Labuan Bajo Marathon 2022 berhasil menggairahkan perekonomian di Labuan Bajo. Ini terlihat dari jumlah peserta yang turut berpartisipasi dalam ajang balap lari yang pertama kali di selenggarakan di Manggarai Barat, NTT. Di mana 1.200 pelari ambil bagian dalam acara tersebut.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata mengapresiasi acara yang disponsori oleh IFG tersebut. Harapannya acara IFG Labuan Bajo Marathon dapat mengakselerasi perekonomian masyarakat Manggarai Barat.

“Kementerian BUMN mengapresiasi IFG selaku sponsor utama IFG Labuan Bajo Marathon 2022 yang turut mendukung program pemerintah. IFG Labuan Bajo Marathon 2022 menjadi pionir ajang marathon berskala besar di Labuan Bajo, yang diharapkan bisa merebut perhatian wisatawan lokal dan mancanegara untuk menggairahkan pariwisata dan mengakselerasi perekonomian masyarakat,” katanya, Sabtu (29/10).

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Manggarai Barat yang turut menyukseskan IFG Labuan Bajo Marathon. Terutama dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT untuk kegiatan yang disebut sebagai marathon dengan rute paling menantang dengan pemandangan yang spektakuler atau the most challenging marathon route with the most beautiful scene.

“Melalui Program Bakti BUMN sebagai kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan IFG dan anggota holding, Kementerian BUMN mengapresiasi dan mendukung peningkatan pendidikan, lingkungan, perekonomian dan perkembangan usaha, khususnya pariwisata dan UMKM di NTT pada umumnya dan Labuan Bajo khususnya,” terang Tedi.

Sementara Direktur Utama IFG, Robertus Billitea mengungkapkan, IFG sebagai sponsor utama penyelenggaraan IFG Labuan Bajo Marathon berharap berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di Labuan Bajo.

“Banyaknya peserta IFG Labuan Bajo Marathon kami harapkan dapat memacu perekonomian masyarakat setelah dua tahun pandemic Covid-19 melalui pembelian produk UMKM, okupansi hotel, persewaan kendaraan dan kuliner yang ada di Labuan Bajo,” ucapnya.

Lebih lanjut, Robertus Billitea berharap, tingginya keikutsertaan dari warga lokal bisa menumbuhkan potensi-potensi baru di cabang lari jarak menengah dan jarak jauh dari NTT. “Kami berharap ajang ini bisa menjadi sarana untuk menjaring bibit muda atletik dari NTT, yang bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional,” tambahnya.

Meskipun baru pertama kali digelar, “IFG Labuan Bajo Marathon 2022” memperkuat optimisme peluang sport tourism dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Labuan Bajo. Pemerintah daerah juga berharap, ajang ini bisa dilakukan kembali tahun 2023. (R-3)