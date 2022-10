Kejurnas Menembak Velox Et Exactus Cup 2022 Ditutup, Ini Jawaranya

KEJUARAAN nasional menembak Velox Et Exactus Cup 2022 yang digelar klub tembak binaan Badan Intelijen Negara (BIN), Velox Et Exactus Shooting Klub resmi ditutup, Minggu (23/10). Kejurnas Velox Cup II ini mempertandingkan tujuh materi, yakni Presisi 25 m, IPSC Level 3/Non IPSC, AA-IPSC Level 2, Eksklusif Plat 20 m, Velox Style, Berburu Velox, dan High Power Rifle.

Ketujuh materi dipertandingkan maraton di tiga lokasi, yakni di Velox Et Exactus Shooting Range Pejaten, Jakarta Selatan, Lapangan Wing 1 Kopasgat Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dan Lapangan Tembak Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur sejak 21 Oktober sampai 23 Oktober 2022.

Ketua Umum Velox Et Exatus Shooting Klub (VEE SK), Irjen Pol Andean Bonar Sitinjak menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan tinggi terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kejuaraan nasional Velox Et Exactus Cup 2022.

"Semoga kegiatan ini menjadi sarana mempererat silaturrahim, persaudaraan kita dan persatuan antar kita seluruhnya. Junjung tinggi sportivitas dalam perlombaan, atas nama panitia kejuaraan Velox Et Exactus Cup 2022, hari Minggu 23 Oktober 2022,kejuaraan Velox Et Exactus Cup 2022 saya nyatakan ditutup," kata Irjen Andean di Velox Et Exactus Shooting Range Pejaten, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Andean secara simbolis memberikan plakat, sertifikat, dan uang pembinaan terhadap para pemenang.

Ada dua materi yang diserahkan penghargaan secara simbolis oleh Ketum Velox, yakni materi Tembak Velox Style dan Tembak Berburu Babi Hutan Velox Online.

Untuk pemenang materi Tembak Berburu Babi Hutan Velox Online, yakni juara satu adalah Lie Adhie Sanjaya dari Jawa Tengah dengan perolehan babi hutan seberat 127,95 kilogram, juara kedua adalah Dul Abdul Hoer dari Jawa Barat dengan perolehan babi hutan seberat 110,50 kilogram, dan juara ketiga adalah Rival Arief dari Jawa Tengah dengan perolehan babi hutan seberat 109,15 kilogram.

Selanjutnya materi Tembak Velox Style, juara satu diraih Busro, juara dua adalah Dimas ASC, dan juara tiga adalah Roni Brimob.

"Selamat, dan ke depan lebih ditingkatkan lagi, agar kita bisa mendapat bibit-bibit yang lebih baik tentunya ke depan. Saya ucapkan terima kasih kepada para atlet yang berhasil menjadi juara," tutup Andean.

Selain para pemenang Kejurnas, penutupan Velox Et Exactus Cup 2022 juga mengumumkan para pemenang doorprize berupa sepeda motor, alat elektronik, hingga grandprize sebuah mobil Toyota Inova 2.0 type V Luxury. Grandprize mobil tersebut diraih oleh peserta atas nama Nur Amin. (OL-13)

