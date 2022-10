Menanti Andrade Menaklukkan Lineker di Axiata Arena

DUEL antara John Lineker dan Fabricio Andrade akan menjadi laga puncak One Fight Night 3 yang akan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Sabtu (22/10). Lineker merupakan juara One Bantamweight dan lawannya adalah petarung yang berhasil merangsek ke peringkat kedua divisi lewat serangkaian performa impresif.

Andrade berhasil menyapu bersih lima lawan di One Championship (One) dengan empat di antaranya lewat penyelesaian. Satu kemenangan lainnya ia raih dengan cara dominan hingga mendapat kemenangan mutlak dari para juri. Kini, sang petarung berusia 24 tahun itu menyandang rekor tujuh kemenangan beruntun dengan dua kemenangan lain diraih saat belum bergabung dengan One.

Di sudut lain, Lineker yang memiliki julukan ‘Hands of Stone’ telah membangun reputasi sebagai salah satu petarung paling sulit dijatuhkan dalam MMA. Sebelumnya, ia jadi petarung yang ditakuti di UFC dengan torehan 12 kemenangan dari 16 laga. Sang pemilik tangan batu ini lantas memutuskan untuk bergabung dengan Onepada akhir 2019 demi mendapat kompetisi yang lebih menantang.

Sejauh ini, petarung 32 tahun ini mampu tampil sempurna di ONE dengan meraih empat kemenangan beruntun dan mempertajam total rekornya menjadi 35-9. Momen terbaik dalam kariernya terjadi di One: Lights Out saat ia mampu menumbangkan mantan pemilik sabuk sebelumnya, Bibiano Fernandes, lewat KO pada ronde kedua.

Jelang tampil di Axiata Arena, laga derbi antara dua petarung Brasil itu terasa panas sejak beberapa bulan sebelumnya. Raihan impresif Andrade memberinya rasa percaya diri tinggi. Ia kerap melayangkan tantangan pada Lineker, tetapi tidak pernah mendapat tanggapan. Andrade lantas menyerang Lineker dengan sebutan ‘ayam sayur’ yang membuatnya naik pitam hingga mengajaknya bertempur di arena.

Selain itu, One Fight Night 3 juga akan menampilkan laga kejuaraan dunia Muay Thai divisi lightweight antara Regian Eersel melawan Sinsamut Klinmee. Siapa pun pemenang dalam laga ini akan menyandang sabuk perdana.

Eersel, petarung Belanda berdarah Suriname, adalah juara dunia kickboxing di kelasnya. Kini, ia beralih menuju Muay Thai demi menyabet dua sabuk emas dalam divisi berbeda. Sementara, sang lawan adalah petarung berbahaya dari Thailand yang hidup dan meraih ketenaran dari Muay Thai. Dalam dua laga di One sejauh ini, ia selalu tampil mengesankan hingga meraih dua bonus masing-masing senilai US$50.000 (sekitar Rp740 juta).

Dengan menghadapi petarung sekelas Eersel, menarik ditunggu apakah pukulan ajaibnya bisa kembali memakan korban.

Sebelum dua laga puncak, ada tujuh laga lain termasuk duel Kejuaraan Dunia One Lightweight Submission Grappling antara Kade Ruotolo dan Uali Kurzhev. Pemenang dari laga ini akan menjadi penyandang sabuk perdana.

One Fight Night 3, yang dikenal dengan nama One on Prime Video 3 bagi penggemar di Amerika Serikat, merupakan bagian dari rangkaian ajang ganda di Malaysia. Sebelumnya, pada Jumat malam (21/10), One terlebih dahulu akan menayangkan One 162 yang mempertandingkan Eko Roni Saputra melawan Yodkaikaew Fairtex.

Kedua ajang tersebut dapat disaksikan lewat Kaskus TV, Vidio, Netverse, Maxstream atau Net TV. (R-3)