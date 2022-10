Lifter Siti Hariroh Sumbang Emas Pertama di Bahrain

Lifter Indonesia Siti Nafisatul Hariroh mendulang medali emas pada Kejuaraan Angkat Besi Asia 2022 (IWF Asian Championships) di Manamah, Bahrain, Sabtu (8/10) waktu setempat. Medali itu menjadi emas pertama untuk Indonesia.

Siti yang turun di kelas 45 kg putri meraih dari angkatan clean and jerk 91 kg pada percobaan ketiga. Pada angkatan snatch Siti membukukan 79 kg dan total angkatan 162 kg sehingga menambah dua perak dan finis di peringkat kedua.

Lifter Vietnam, Kong Why Phoung, keluar sebagai peringkat pertama berkat dua emas yang diraihnya pada snatch 78 kg dan total angkatan 166 kg. Pada angkatan clean and jerk (88 kg) Kong Why Phoung meraih medali perak.

Atlet asal India Harshada Shard Garud finis di posisi ketiga setelah meraih dua perunggu pada angkatan snatch 68 kg dan total angkatan 152 kg.

Adapun medali perunggu pada clean and jerk diraih lifter asal Filipina Rose Jean Ramos dengan angkatan 85 kg.

Di kelas 45 kg putri, Indonesia juga menurunkan Najla Khoirunnisa namun ia belum meraih hasil bagus untuk meraih medali. Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABSI) mengirim total 16 lifter di ajang tersebut.

Di sektor putri selain Najla dan Siti ada nama Windy Cantika Aisah, Juliana Klarisa, Natasya Beteyob, Nelly, Sarah, Tsabitha Alfiah Ramadhani, Restu Anggi, dan Nurul Akmal.

Adapun di sektor putra lifter yang diturunkan yakni Satrio Adi Nugroho, Ricko Saputra, Mohammad Yasin, Riski Juniansyah, Rahmat Erwin Abdullah, dan Muhammad Zul Ilmi. (OL-8)