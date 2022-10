Jadwal Duel Eko Roni Akhirnya Dirilis

JADWAL tanding Eko Roni Saputra di laga One Championship (One) telah diumumkan. One mengatakan Eko Roni akan berhadapan dengan Yodkaikaew Fairtex, petarung asal Thailand di kelas flyweight dalam One 162 pada Jumat (21/10) mendatang di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia.

Kemenangan wajib didapat Eko Roni jika dia ingin memperpanjang catatan ciamiknya. Petarung kelahiran Samarinda, Kalimantan Timur itu telah mengoleksi enam kemenangan beruntun dalam tujuh laga di One.

Istimewanya, semua kemenangan terjadi pada ronde pertama da menjadi rekor tersendiri di One. Atlet MMA asal Kanada, Christian Lee sebelumnya memiliki catatan lima kemenangan beruntun pada ronde pertama, tetapi raihan itu terhenti saat ia kalah dari Ok Rae Yoon pada tahun lalu.

Jika berhasil mengalahkan Fairtex, alias Y2K, jalan Eko Roni untuk menembus peringkat lima besar kelas flyweight akan semakin mulus. Terlebih, sang lawan datang dari sasana Fairtex yang dikenal sebagai produsen petarung berbahaya dari Thailand.

Selain itu, tugas Eko Roni juga akan terasa berat karena sang lawan memiliki ambisi yang sama kuat untuk kembali ke jalur kemenangan. Setelah meraih tiga kemenangan beruntun di One, catatan manisnya terhenti dan harus menelan tiga kekalahan beruntun termasuk saat kalah tipis dari Gurdarshan Mangat pada Juni lalu.

Fairtex, seperti umumnya petarung dari negeri Gajah Putih, memiliki tendangan dan pukulan mengerikan. Dalam Muay Thai, ia telah mengoleksi 60 kemenangan dan tujuh kemenangan dalam MMA.

Dalam laga MMA menghadapi Alex Schild, seniman bela diri 31 tahun ini melepaskan rangkaian tendangan menyeramkan yang menumbangkan lawan pada ronde ketiga. Tendangan beruntunnya mendarat keras seperti halnya gergaji yang memotong kayu. Hal itu pun memaksa wasit mengintervensi laga dan memberikan kemenangan TKO pada Fairtex.

Laga mendatang juga akan menarik karena kedua petarung memiliki latar belakang seni bela diri berbeda. Jika sang lawan kuat dalam Muay Thai, Eko Roni memiliki catatan panjang dalam gulat.

Ia pernah menguasai kancah gulat nasional dengan meraih medali emas Pekan Olahraga Nasional (PON) selama tiga edisi berturut-turut sebelum bertransisi menuju MMA.

Di partai puncak One 162, kickboxer asal Tiongkok Zhang Peimian akan menghadapi Jonathan di Bella dari Italia demi berebut sabuk juara dunia One Strawweight Kickboxing. Selain itu, akan ada pula laga kickboxing kelas lightweight antara Nieky Holzken melawan Islam Murtazaev. (R-3)