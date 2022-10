Pegadaian Gelar Lomba Lari Pre Event Pegadaian Djakarta Coffee's Run 2023

PT Pegadaian (Persero) menggelar lomba Fun Run 5K di kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (1/10). Acara dengan tagline 'I Run For The Coffee at The Finish Line' yang diikuti 350 peserta ini merupakan pre event penyelenggaraan Pegadaian Djakarta Coffee's Run 2023.

Selain lomba lari, acara dengan tagline 'I Run For The Coffee at The Finish Line' juga diisi dengan Coaching Clinic, Introduce Djakarta Coffee's Run 2023, Pegadaian Time, dan sebagainya.

Senior Vice President Hubungan Kelembagaan PT Pegadaian (Persero) Ferry Hariawan menjelaskan acara tersebut sebagai upaya merayakan Hari Kopi internasional yang jatuh pada 1 Oktober. Ajang ini juga merupakan upaya mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang menjual kopi.

"Tujuan dari program ini untuk mendukung program pemerintah terkait kemajuan dan support UMKM dimana Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia dengan tujuan untuk menambah jumlah penikmat kopi serta memperluas industri kopi nasional," kata Ferry.

Ia mengatakan memang secara ceremony PT Pegadaian ingin mendukung ekonomi yang baik bagi para petani kopi Indonesia. PT Pegadaian menyelenggarakan event ini bersamaan dengan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diperingati setiap bulan Oktober yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Berhubungan dengan hal itu PT Pegadaian melakukan edukasi, literasi kepada kominitas pelari untuk memperkenalkan gadai saham. Yang notabene mereka adalah anak-anak muda, pekerja swasta, milenial, dan pekerja di BUMN," ujarnya.

Selain itu dalam acara Pegadaian Time memberikan edukasi terkait dengan Gadai Saham. "Kami juga membuka edukasi tentang investasi emas dan perlindungan asuransi mikro. Karena di Pegadaian memiliki produk yang dinamakan Gadai Saham," pungkasnya. (OL-15)