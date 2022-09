Liga Tiga ETMC 31 Lembata Masuki Babak Sistem Gugur 16 Besar

FASE Grup Liga Tiga El Tari Memorial Cup 31 Lembata berakhir, Jumat (16/9). Sebanyak 16 tim melaju ke babak knock out 16 besar.

Di grup A, ada Manggarai Timur tersingkir setelah mengoleksi nilai 1, di Grup B, Bintang Timur gugur dengan mengoleksi nilai 1, di Grup C,

Persisteng Sumba Tengah gagal melaju setelah mengoleksi nilai 2, di Grup D TTU gugur dengan nilai 0, di grup E, Kupang tersingkir dengan nilai 3 dan grup F, Nagekeo tersingkir dengan nilai 1.

Sementara itu, enam jawara grup melaju ke babak 16 besar yakni, PSN

Ngada dengan koleksi nilai 9. Nilai penuh diraih PSN Ngada, setelah

mencatatkan kemenangan di tiga laga awal di fase grup. Tim yang di besut Pelatih Kepala Kletus M Gabhe ini tidak pernah kalah di setiap laga.

Selain itu Persebata menjadi Jawara Grup B, dengan mengoleksi nilai 7,

jawara Grup D Persewa Waingapu juga mengoleksi nilai 7.

Persami Maumere menjadi jawara grup A, dengan nilai 6, nilai yang sama

diraih Perseftim Flores Timur yang melaju ke babak 16 besar sebagai

Runner up grup.

Jawara grup lainnya yang bertengger di puncak klasemen pada akhir fase

grup dengan nilai 5, yakni Perse Ende jawara grup E, dan Perss Soe

jawara Grup C.

Wakil Sekretaris Asprov PSSI NTT, Pieter Arnold Fomeni menjelaskan, pada babak 16 besar, runner up grup dan tiga terbaik grup juga ikut bertarung pada fase knock out. Persab Belu, PS Malaka, PSKK Kota Kupang, Perserond dan Putra Oesao melaju ke babak 16 besar melalui peringkat tiga terbaik di grup. Runner up Grup Lolos ke babak 16 besar

Platina FC Kupang, Nirwana FC Nagekeo, Sabu Raijua, Persim Manggarai dan Kristal FC Kupang, melaju ke babak 16 besar sebagai runner up atau juara dua grup.

Babak knock out 16 besar Liga Tiga El Tari Memorial Cup 31 di Lembata,

akan berlangsung pada Senin, 19 September 2022. (N-2)