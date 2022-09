Iga Swiatek kian Nyaman di Peringkat Satu WTA

SETELAH sukses menjuarai AS Terbuka 2022, Iga Swiatek kini makin nyaman berada pada peringkat satu dunia dalam ranking WTA yang dirilis Senin (12/9), diikuti runner-up Ons Jabeur yang naik satu tingkat ke posisi kedua.



AFP melaporkan Senin bahwa petenis Polandia berusia 21 tahun itu mendominasi peringkat WTA dengan mengantongi poin dua kali lebih banyak daripada yang dimiliki Jabeur, yaitu 10.365 berbanding 5.090 poin.



Sementara itu, Jabeur dari Tunisia kembali menghuni peringkat kedua dunia WTA yang juga pernah dia tempati setelah mencapai final Wimbledon Juni lalu.



Peningkatan peringkat juga terjadi kepada Caroline Garcia yang kalah dari Jabeur pada semifinal US Open. Meski kalah, capaian itu mengatrol posisi petenis Prancis tersebut hingga tujuh strip menuju peringkat 10 dunia.



Petenis Amerika Serikat Coco Gauff juga diuntungkan dengan penampilannya di Flushing Meadows. Petenis berusia 18 tahun itu masuk 10 besar dan naik empat peringkat ke posisi kedelapan.



Serena Williams, yang sudah memberikan isyarat akan segera pensiun dari tenis, terhenti pada putaran ketiga setelah kalah dari petenis Australia Ajla Tomljanovic. Penampilannya di New York membawa petenis berusia 40 tahun itu kini naik ke peringkat 321.



Williams tercatat pernah menutup lima musim sebagai peringkat satu dunia.



Berikut peringkat WTA per Senin (12/9):

1. Iga Swiatek (POL) 10.365 poin

2. Ons Jabeur (TUN) 5.090

3. Anett Kontaveit (EST) 4.300

4. Paula Badosa (ESP) 3.980

5. Jessica Pegula (USA) 3.501

6. Maria Sakkari (GRE) 3.480

7. Aryna Sabalenka 3.470

8. Coco Gauff (USA) 3.047

9. Simona Halep (ROM) 3.025

10. Caroline Garcia (FRA) 2.930

11. Daria Kasatkina 2.895

12. Garbine Muguruza (ESP) 2.776

13. Veronika Kudermetova 2.436

14. Belinda Bencic (SUI) 2.335

15. Jelena Ostapenko (LAT) 2.325

16. Danielle Collins (USA) 2.277

17. Madison Keys (USA) 2.248

18. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.238

19. Petra Kvitova (CZE) 2.187

20. Karolina Pliskova (CZE) 2.007

(Ant/OL-16)