PENDAFTARAN IFG Labuan Bajo Marathon 2022 resmi dibuka pada Rabu (7/9). Registrasi akan ditutup pada 9 Oktober. Lomba lari itu akan digelar 29 Oktober di Labuan Bajo, Kabupatan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan mempertandingkan kategori Full Marathon (42K), Half Marathon (21K), 10K, dan 5K.

Selain kategori individu atau perorangan, IFG Labuan Bajo Marathon 2022 juga melombakan kategori kelompok di Ekiden (estafet 5K untuk tim ganda campuran 4 orang perwakilan BUMN dan korporasi) dan lomba khusus anak-anak di kategori Kids Dash (lomba sprint untuk anak-anak) 100 m.

Indonesia Financial Group (IFG) selaku sponsor utama menargetkan sekitar 1.500 pelari lokal, nasional, maupun internasional, berpartisipasi dalam IFG Labuan Bajo Marathon 2022.

Ketua pelaksana IFG Labuan Bajo Marathon 2022 Fitri Istanti meyakini bahwa antusiasme warga cukup tinggi untuk mengikuti event ini setelah 2 (dua) tahun ‘haus’ akan hal yang baru, menarik, dan menantang di masa pandemi.

"Kami akan menghadirkan experience dan excitement yang berbeda dari event lari lain, baik dari sisi tantangan dan keindahannya,” kata Fitri dalam keterangan resminya, Jumat (9/9).

Ia menambahkan, IFG Labuan Bajo Marathon 2022 akan memberi kepuasan tersendiri bagi pelari. “Berhasil menaklukan kontur dan tantangan trek Labuan Bajo ini menjadi gengsi tersendiri, sebagai capaian yang tertinggi bagi seorang pelari. This will be the most challenging route with the most beautiful scene,” sambung Fitri.

Warga yang ingin berpartisipasi dapat mendaftarkan diri melalui IFGLabuanBajoMarathon.com. Syaratnya, calon peserta melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI), kartu pelajar bagi pelajar, atau paspor bagi Warga Negara Asing (WNA), serta akun media sosial yang dimiliki. Calon peserta juga diminta mengisi data-data yang diminta pada laman pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran.

Biaya pendaftaran bervariasi, tergantung asal peserta dan kategori lomba yang diikuti, mulai dari Rp120.000. Selain itu, bagi sejumlah pendaftar pertama, akan berlaku early bird selama kuota masih tersedia. Para peserta yang telah mendaftar akan mendapatkan race pack yang menarik, yang dapat diambil sebelum perlombaan.

CEO Mesa Race, Reza Puspo, selaku penyelenggara acara mengatakan ace pack collection diadakan pada Kamis (27/10) dan Jumat (28/10). Untuk lokasi, waktu, dan syarat pengambilan diumumkan melalui IFGLabuanBajoMarathon.com.

Seluruh peserta IFG Labuan Bajo Marathon 2022 juga secara otomatis terlindungi dalam program Asuransi Perjalanan dari Jasindo, Asuransi Kecelakaan Diri dari Jasaraharja Putera, dan Asuransi Jiwa dari IFG Life. (R-3)