Ketangguhan Alcaraz Belum Terbendung di AS Terbuka 2022

KETANGGUHAN petenis unggulan ketiga Carlos Alcarz Garfia belum terbendung di grand slam Amerika Serikat (AS) Terbuka 2022. Petenis 19 tahun itu merebut kemenangan stright set ketiga kalinya berturut-turut di New York dan lolos ke putaran keempat AS Terbuka 2022.

Menghadapi wakil tuan rumah Jenson Brooksby di putaran ketiga, Minggu (4/9). Alcarz tak menemukan kendala berarti dalam pertandingan. Petenis asal Spanyol itu tampil penuh percaya diri dan berhasil menyelesaikan pertarungan dalam tempo 2 jam 11 menit, dengan kedudukan akhir 6-3, 6-3 dan 6-3.

"Saya bermain sangat baik dengan level permainan tinggi serta intensitas tinggi. saya tahu itu merupakan pertandingan yang sulit, Brooksby adalah lawan yang sangat tangguh. Saya sangat senang dengan penampilan saya hari ini dan saya akan terus melaju," tutur Alcaraz dikutip dari ATP.

Tak hanya mencatatkan rekor belum terkalahkan satu set pun di AS Terbuka 2022. Kemenangan itu sekaligus mengantarkan Alcaraz menjadi petenis putra termuda yang mencapai putaran keempat AS Terbuka dalam dua tahun berturut-turut, menyamai pencapaian legenda AS Pete Sampras yang meraih itu pada tahu pada 1989-1990.

Alcarz selanjutnya akan menghadapi juara AS Terbuka 2014 Marin Cilic (Kroasia) di putaran keempat. Unggulan ke-15 itu berhasil mencapai babak 16 besar usai mengalahkan petenis Inggris Daniel Evans dengan pertarungan sengit 7-6(13/11), 6-7(3/7), 6-2 dan 7-5.

Pertandingan antara Alcaraz dengan Cilic, akan menjadi pertandingan ulang babak 16 besar Cincinnati Masters 2022. Saat itu Alcarz berhasil merebut kemenangan dengan dua set langsung 7-6(7/4) dan 6-1. (Rif/ATP/OL-6)