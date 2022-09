Tokuyo Apresiasi Digelarnya Kembali Taiwan Excellence Happy Run di Ancol

BUREAU of Foreign Trade (BOFT) of Ministry of Economic Affairs (MOEA) dan Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) kembali menggelar Taiwan Excellence Happy Run 2022 di Ancol, Jakarta pada 28 Agustus 2022. Lebih dari 2,000 peserta lari meramaikan acara ini. Tidak hanya itu, 30 brand pemenang Taiwan Excellence Award juga hadir dengan kurang lebih 70 produk dipamerkan ikut memeriahkan acara ini.

Director of Taiwan Trade Center Jakarta, Mr. Tony Lin, menyebutkan Taiwan Excellence Happy Run merupakan acara akbar yang diadakan setiap tahun sejak 2014. Pada tahun 2022 ini, untuk pertama kalinya Happy Run kembali diselenggarakan sejak merebaknya pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir.

Tokuyo, salah satu brand Taiwan Excellence dalam Happy Run 2022 ini, mengapresiasi diselenggarakannya kembali event olahraga tahunan ini, meski sempat dihentikan dalam dua tahun terakhir, namun ternyata masih diminati oleh masyarakat Indonesia.

Menurut Chairman of Tokuyo Group, Mr. Fred Nien, sebagai merek perlengkapan kesehatan dan olahraga ternama di dunia pihaknya menilai pasar Indonesia sangat potensial dan menyambut produknya dengan sangat baik. Oleh karena itu, persiapan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia tentu menjadi hal yang sangat penting.

"Kami siapkan barang-barang yang sesuai dan cocok untuk market di sini, oleh karena itu produk kami bisa cepat diterima dan bisa berkembang dengan bagus di Indonesia. Kenapa kami bekerja sama dengan Taiwan Excellence, karena kami sendiri sering mendapat penghargaan Taiwan Excellence Golden Award. Jadi kami sering kerja sama dengan Taiwan Excellence untuk pengembangan, pameran dan lainnya,” ujar Mr. Fred Nien dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/9).

Selain Tokuyo, brand lainnya yang ikut mendukung pelaksanaan Taiwan Excellence Happy Run 2022 antara lain brand motor terkemuka di dunia dari Taiwan, Sanyang Motor (SYM); pemasok alat fitness tiga terbesar di Asia, Horizon; brand air purifier terkecil di dunia, Luftqi; brand ternama pemasok produk ICT, Acer; pemasok alat bulutangkis ternama asal Taiwan, Victor; brand travel kompresor mini, Vago; pemasok beragam aksesoris multimedia dan elektronik, Trans Electric Co. Ltd (PX), brand masker kecantikan Annie’s Way, brand pemasok beragam jenis gantungan suction cup serbaguna, Feca; brand tongkat jalan multifungsi, TA-DA Chair; brand shampoo premium, Aromase dan perusahaan sol sepatu Ultra-SlimExtremely Hygroscopic Deodorizing, Biofast dan lainnya.

Taiwan Excellence Happy Run 2022 diadakan dengan konsep hybrid, yang menggabungkan acara offline dengan virtual run. Acara ini juga turut mengundang Mr. Jack Hsiao selaku Deputy Representative dari Taipei Economic and Trade Office (TETO) Indonesia, kemudian perwakilan beberapa negara di Indonesia, serta perwakilan brand Taiwan Excellence.

Dalam acara tersebut, Taiwan Excellence juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati “Taste of Taiwan” melalui product demo, kuliner asal Taiwan, rute tematik kota dan pasar malam Taiwan, serta beraneka ragam aktifitas interaktif lainnya.

Seperti acara sebelum-sebelumnya, Taiwan Excellence Happy Run juga mengajak para peserta untuk turut berpartisipasi dalam mendukung program amal, dimana pada kesempatan kali ini Taiwan Excellence bersama dengan Bank CTBC menunjukkan dukungan dan kepedulian kepada lingkungan melalui Program Restorasi Kerang Hijau.

Restorasi Kerang Hijau merupakan program milik PT Pembangunan Jaya Ancol dalam upaya penyelamatan kualitas air laut dan mengembangkan hayati yang ada didalamnya, dimana kerang hijau merupakan filter alami dari perairan laut yang dapat memperbaiki kualitas air. Melalui program amal ini, Taiwan Excellence, Bank CTBC dan PT Pembangunan Jaya Ancol berharap dapat memperbesar peluang kualitas air laut di Teluk Jakarta menjadi lebih baik dan dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli kepada masalah lingkungan di Indonesia. (OL-13)