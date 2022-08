Sirkuit Internasional Mandalika Bersiap Jelang WSBK 2022

SIRKUIT Internasional Mandalika dalam waktu dekat akan kembali menggelar kejuaraan balap motor World Super Bike (WSBK) 2022. Deretan pembalap seperti Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea, hingga Alvaro Bautista akan kembali beraksi di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 11-13 November mendatang.

Persiapan demi persiapan pun sudah dilakukan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk menyambut kembali para pembalap dunia itu. Termasuk melakukan pelebaran pada area run off di enam tikungan, hingga melakukan pengecatan kerb atau pinggir lintasan.

Direktur Utama MGPA Priandhi Satria menyebutkan ada tiga hal yang saat ini dilakukan pihaknya jelang WSBK 2022. Hal itu dilakukan berdasarkan arahan dari Federasi Sepeda Motor Internasional (FIM) dan Dorna Sports untuk menambah keseruan balapan serta mempercantik Sirkuit Mandalika.

"Jadi MGPA saat ini sedang melakukan apa yang disebut dengan track improvement, di mana ini adalah permintaan dari Dorna dan FIM," tutur Priandhi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/8).

"Pertama kami melakukan pelebaran pada run off area. Jadi ada beberapa run off di Mandalika ini kalau motornya kekencengan memang masuk ke gravel, sehingga Dorna dan FIM minta run off dilebarin supaya kalau pembalap out enggak masuk ke gravel dan bisa balik ke lintasan dan kejar-kejaran lagi. Ini juga salah satu trik untuk membuat balapan lebih seru lagi dan menarik untuk penonton," imbuhnya.

Lebih lanjut Priandhi menjelaskan, hal kedua yang tengah dikerjakan MGPA adalah perbaikan pada gravel di area run off yang dilakukan pelebaran.



"Pekerjaan ketiga adalah memperindah sirkuit, jadi Dorna dan FIM menyarankan untuk kerb diminta dijadikan seperti di Sirkuit Misano. Mereka menyarankan untuk melakukan pengecatan ulang agar tampilan di media nanti bisa lebih indah," terangnya.

Dijelaskan Priandhi, pengerjaan itu saat ini sudah mulai dilakukan dan dijadwalkan akan rampung pada awal Oktober mendatang. Bahkan untuk mempercepat proses pengerjaan track improvement, pihaknya juga akan menutup sementara Sirkuit Mandalika untuk umum mulai 1 September.

Di luar dari pengerjaan sirkuit, Priandhi menyatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan MGPA jelang WSBK 2022. Bermodal dari kesuksesan pada gelaran WSBK 2021 dan Moto-GP 2022, Priandhi yakin WSBK tahun ini akan kembali berjalan sukses.

"Kami sudah melakukan banyak kegiatan di Mandalika, awal tahun kami sudah ada preseason sudah ada seri Moto-GP juga. jadi untuk WSBK tahun ini saya rasa bukan sesuatu yang kita musti belajar dari nol lagi," sebut Priandhi.

"Kami tiap satu bulan dua kali juga selalu jalanin event di sana. Kami pake timing sistem, lalu pakai juga digital flag dan lainnya. Jadi saya rasa untuk WSBK tahun ini sudah tidak ada persiapan khusus, semuanya sudah jadi hal normal buat kita," jelasnya.

Sementara itu terkait penjualan tiket untuk kejuaran WSBK 2022, MGPA menyatakan tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 45 ribu tiket, di mana MGPA akan segera menjual tiket presale untuk hari kedua dan ketiga yang dibandrol mulai dari harga Rp74 ribu-Rp971 ribu.

Semantara untuk hari pertama pada 11 November nanti yang merupakan sesi latihan, MGPA memberi kesempatan menonton secara gratis untuk meningkatkan antusiasme penonton datang ke Mandalika. (OL-16)