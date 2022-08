Ini Jenis Olahraga yang Bisa Mengecilkan Perut

TUBUH yang ideal adalah dambaan semua orang. Selain membuat penampilan lebih menarik, tubuh yang sehat juga seringkali ditandai dengan tubuh yang fit. Untuk mendapatkan tubuh yang fit, anda bisa memulainya dari organ perut dan berikut adalah jenis latihan yang bisa membantu mengecilkan perut anda.

Namun, perlu diketahui, untuk mendapatkan perut yang ramping, latihan saja tidak cukup. Anda harus mengimbanginya dengan diet yang sehat dan defisit kalori.

Berikut gerakan yang bisa membantu Anda mengecilkan bagian perut;

Sit Up

Dengan melakukan sit up, anda bisa melatih otot perut. Saat melakukan sit up pastikan melakukannya dengan postur yang tepat, lakukan sit up dalam periode 1 menit dan pengulangan 10 kali. Bukan hanya otot perut, sit up juga membantu anda melatih otot dada, panggul, dan pinggang.

Crunch

Gerakan dari sit up dan crunch juga tampak identik, tapi tidak sepenuhnya. Pada saat melakukan crunch, anda menaikkan kepala dan leher anda, sekaligus juga dengan kaki. Lalu anda bisa menahannya selama kurang lebih 30 detik, lalu lakukan pengulangan. Crunch bisa membantu membentuk otot perut, dan membakar lemak di perut.

Lari

Manfaat dari lari sebenarnya hanya tidak bertumpu pada kaki, namun seluruh tubuh. Karena saat lari, anda juga menggunakan bagian tubuh lainnya, salah satunya adalah perut. Maka, dengan lari, anda juga bisa membantu membakar kalori dan menciptakan perut yang ideal.

Plank

Selain membantu membakar kalori dan membentuk otot perut, plank juga membantu anda melatih otot bahu, paha, dan juga lengan. Saat melakukan plank, pastikan postur anda sudah sesuai, anda menumpu badan pada kedua lengan bagian bawah dan juga jari kaki. Lakukan gerakan ini selama 30 detik hingga 1 menit, lalu lakukan pengulangan.(OL-5)