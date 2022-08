Satria Muda Juara IBL 2022

SATRIA Muda Pertamina Jakarta sukses mengamankan gelar juara IBL 2022 sekaligus mempertahankan gelar yang mereka raih musim lalu. Gelar juara tahun ini berhasil dikunci Arki Wisnu dan kawan-kawan setelah meraih kemenangan di gim kedua babak final, Minggu (28/8).

Dalam pertandingan yang berlangsung di GOR C-Tra Arena Bandung, Jawa Barat, Satria Muda menang 89-74. Kemenangan ini membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam sistem best of two sekaligus memastikan meraih gelar juara. Pada gim pertama, Satria Muda menang 95-87.

Gelar kampiun tahun ini sekaligus juga menegaskan dominasi Satria Muda yang menambahkan koleksi titel mereka menjadi yang ke-11.

Di gim kedua babak final, lima pemain Satria Muda menyumbang angka dua digit yakni Laurentius Steven Oei dengan 13 poin disusul Arki Wisnu, Brachon Griffin, Muhammad Falconi yang masing-masong mencetak 12 poin.

Juan Laurent Kokodiputra turut menyumbang 11 poin. Satria Muda menampilkan permainan merata dengan 44 poin dicetak pemain dari bench. Mereka juga unggul mencetak poin dari paint area dengan 40 angka.

Di kubu Pelita Jaya, hanya tiga pemain yang mencetak angka dua digit yakni Andakara Prastawa (18 poin), Dior Lowhorn (18 poin), dan Muhammad Hardian Wicaksono (14 poin). (OL-15)