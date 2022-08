Hamil, Kerber Mundur dari AS Terbuka

JUARA Amerika Serikat (AS) Terbuka 2016 Angelique Kerber memutuskan mundur dari turnamen Grand Slam di Flushing Meadows itu tahun ini setelah mengumumkan kehamilan anak pertamanya.

"Saya sangat ingin bermain di AS Terbuka tapi, pada akhirnya, saya memutuskan bahwa satu orang melawan dua orang bukanlah persaingan yang sehat," kata peraih tiga gelar Grand Slam itu berkelakar lewat akun media sosial pribadinya, Rabu (24/8).

Kemenangan Kerber di New York, enam tahun lalu, mengantarkan dia ke posisi nomor satu dunia. Petenis berusia 34 tahun itu bertahan di peringkat teratas selama 34 pekan selama periode 2016 hingga 2017.

Dia mengalahkan Karolina Pliskova dalam pertandingan final tiga set untuk meraih trofi AS Terbuka sekaligus menjadikannya sebagai petenis Jerman pertama yang memenangi gelar tunggal di New York setelah 20 tahun.

Pada tahun ini, Kerber terakhir kali beraksi di lapangan tenis saat bertanding di Wimbledon, Juni lalu. Pada saat itu, dia tersingkir di putaran ketiga setelah kalah dari petenis Belgia Elise Mertens.

Sejak saat itu, tidak ada yang mengetahui terkait rencana tur musim panasnya sebelum akhirnya dia merilis kabar terkait kehamilannya.

"Saya selalu menganggap New York sebagai titik balik karier saya dan rasanya tahun ini masih sama seperti itu. Sejak mengawali lagi karier saya pada 2011 lalu menang AS terbuka pada 2016 kemudian menjadi petenis nomor satu dunia, AS Terbuka punya tempat spesial," kata petenis yang kini menempati peringkat 52 dunia itu.

"Saya berharap bisa menyampaikan salam perpisahan secara langsung di lapangan sebelum saya rehat dari tur," pungkasnya. (ANt/OL-1)