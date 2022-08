PGPI Berharap Pegolf Indonesia Juarai BNI Ciputra Golfpreneur Tournament ADT 2022

SEBANYAK 122 pegolf dipastikan bakal ambil bagian dalam turnamen golf internasional BNI Ciputra Golfpreneur Tournament ADT 2022 yang akan berlangsung di Damai Indah Golf – BSD Course, Banten, 24-27 Agustus. Salah satu pegol yang memastikan diri tampil yakni pegolf peringkat satu order of merit ADT, Chonlatit Chuenboonngam (Thailand) yang baru saja memenangi turnamen ADT di Gunung Geulis Invitational supported by Nomura pada 19 Agustus lalu di Gunung Geulis Golf Course, Jawa Barat.

Chairman PGA Tour Indonesia, Agus Triyono berharap pegolf profesional Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan bermain di BNI Ciputra Golfpreneur dan menjejaki kesuksesan Naarajie Emerald Ramadhanputra yang berhasil menjadi juara turnamen ADT OB Golf Invitational yang diselenggarakan pada Juni lalu.

“Harapan saya pegolf profesional Indonesia bisa menjadi juara di BNI Ciputra Golfpreneur ini. Walaupun lawan-lawan yang datang dari luar negeri tidak mudah dikalahkan, namun saya berharap pemain kita bisa fokus pada permainannya masing-masing. Kemampuan teknis harus imbang dengan kekuatan mental. Saya berharap para pegolf kita bisa bermain stabil dan terus meningkatkan prestasinya,” kata Agus. Dia berterima kasih kepada Ciputragolfpreneur, BNI, dan Asian Tour yang telah menyelenggarakan turnamen ini.

Naraajie yang tahun ini baru resmi menjadi pegolf profesional menempati peringkat ketujuh order of merit ADT. Adapun Jonathan Wijono yang juga baru menjadi pegolf profesional juga mendapatkan tiket main di turnamen ini setelah menempati peringkat kedua di ADT OB Golf Invitational dan ties peringkat ketiga di Gunung Geulis Invitational. Senada, Danny Masrin dan pegolf senior asal Singapura Mardan Mamat juga mendapatkan tournament invitation.

Indonesia sebagai tuan rumah melalui PGA Tour Indonesia mendapatkan alokasi 40 pegolf yang bisa bermain. Namun menurut Agus hanya 32 orang pemain yang mendaftar. Pegolf yang tampil antara lain adalah Benita Kasiadi, George Gandranata, Syukrizal, dan Rinaldi Adiyandono.

Selain itu tujuh pegolf amatir Indonesia juga mendapatkan invitation, yaitu Luke Evan Moore, Mikail Jaydra, I Nyoman Pasek, Almay Rayhan Yagutah, Naabil Almanaaf, Markus Maximus Soenarjo, dan Matthew Lumbantoruan.

Pada kesempatan sama, Managing Director of the Ciputra Group, Budiarsa Sastrawinata sebagai penyelenggara, menyatakan bahwa turnamen ini merupakan salah satu komitmen Ciputra Group untuk mendukung perkembangan prestasi golf di Indonesia dan Asia. Tahun ini merupakan tahun ketujuh Ciputra Group menyelenggarakan turnamen ADT di Indonesia. Damai Indah Golf Course sebagai tuan rumah juga telah berpengalaman menyelenggarakan turnamen bertaraf internasional. (RO/A-1)