Prawira Bandung dan Pelita Jaya Rebut Laga Perdana Playoff

PRAWIRA Bandung dan Pelita Jaya Bakrie Jakarta sama-sama mengamankan laga perdana babak playoff Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2022 di C-Tra Arena Bandung, Sabtu (13/8).

Prawira Bandung harus melewati duel alot melawan Dewa United Surabaya demi mengemas kemenangan 78-74.

Pemain asing Dennis Dewayne Miles Jr memimpin perolehan angka Prawira dengan mencetak 19 poin dan 7 rebound setelah melantai selama 16 menit. Diikuti Rookie of The Year musim ini Yudha Saputera 13 poin, dan MVP IBL Abraham Damar Grahita 13 poin, demikian catatan resmi liga.

Dari sisi Dewa United, sang kapten Kaleb Ramot Gemilang berkontribusi 28 poin, Zoran Talley Jr menyumbang 20 poin dan Xaverius Prawiro 11 poin.

Usai menutup paruh pertama dalam kedudukan 37-31, Prawira Bandung makin menjauhkan keunggulan hingga akhir kuarter ketiga. Dewa United sempat menyamakan kedudukan menjadi 57-57 pada menit kedua kuarter keempat.



Namun Abraham Damar dan kawan-kawan kembali mengambil alih keunggulan hingga kuarter terakhir diakhiri dengan kemenangan untuk Prawira.

Kemenangan laga pertama playoff juga berhasil diamankan Pelita Jaya setelah melewati perlawanan alot tim debutan, Rans PIK Basketball.

Pelita Jaya yang berstatus pemimpin klasemen fase reguler itu mengantongi kemenangan perdana playoff berkat kemenangan 74-66 atas RANS PIK.

Dior Alexandros Lowhorn berkontribusi dengan catatan double-double 23 poin dan 13 rebound. Pemain muda Pelita Jaya, Yesaya Saudale, juga turut menyumbang 15 poin, diikuti Hendrick Xavi Yonga dengan 12 poin.

Dari RANS, pemain impor Akeem Scott mencetak 11 poin, Nuke Tri Saputra menyumbang 13 poin dan Hal Shane Heyward mengemas 11 angka.

Pelita Jaya akan kembali berhadapan dengan RANS PIK, demikian juga dengan Prawira Bandung yang meladeni Dewa United pada pertandingan kedua playoff berformat best of three itu pada Minggu (14/8) besok.

Satu kemenangan lagi akan membawa Pelita Jaya dan Prawira Bandung melaju ke semifinal. (Ant/OL-16)