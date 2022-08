Zverev Berusaha segera Pulih demi Tampil di US Open

PETENIS peringkat dua dunia Alexander Zverev menyatakan dirinya berpacu dengan waktu untuk memulihkan kondisi demi bisa tampil di US Open setelah menjalani operasi pada ligamen pergelangan kakinya yang robek saat tampil di French Open.

Zverev baru menjajal lapangan latihan lagi pada akhir pekan lalu setelah memutuskan mundur dari pertandingan semifinal melawan Rafael Nadal di Roland Garros, Juni lalu, karena kesakitan pada pergelangan kakinya.

Petenis Jerman itu bahkan harus meninggalkan lapangan menggunakan kursi roda sebelum kembali dengan kruk untuk mengumumkan sambil menangis bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan pertandingannya dengan Nadal.



"Tentu saja saya akan berusaha agar bisa bermain di US Open meskipun dengan waktu persiapan yang sangat singkat," kata Zverev dalam konferensi pers di Hamburg, Kamis (11/8), dikutip dari AFP.

Pada pekan lalu, Zverev mengungkapkan bahwa dirinya juga menderita diabetes tipe 1. Peraih emas Olimpiade Tokyo itu mengaku sudah berusaha menerima kondisinya itu setelah mencoba merahasiakan hal tersebut dari publik.

Turnamen Grand Slam akhir musim US Open akan segera dimulai pada 29 Agustus di New York. Apabila tak memungkinkan tampil di US Open, Zverev besar kemungkinan baru akan beraksi lagi di lapangan saat memperkuat tim Jerman dalam fase grup Piala Davis di Hamburg, September. (Ant/OL-16)