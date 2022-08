Reli Danau Toba 2022 akan Diikuti 46 Peserta

SEBANYAK 46 peserta dari berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan ambil bagian dalam Reli Danau Toba 2022, yang digelar pada 5-7 Agustus 2022 di Aek Nauli, Parapat, Sumatra Utara dengan total jarak tempuh sepanjang 333,86 km.

Peserta yang akan mengikuti lomba antara lain: Rifat Sungkar (Mitsubishi Xpander Rally Team), Ryan Nirwan (Toyota Gazoo Racing Indonesia), dan Wakil Gubernur Sumatra Utara Musa Rajekshah (Ijeck), yang saat ini hingga Kamis (4/8) pagi melaksanakan survei dan pada Kamis (4/8) pukul 15.00 – 16.30 WIB akan melakukan uji ketangkasan di SS (Special Stage) Aek Nauli.

Kesiapan panitia

Wakil Ketua Umum sekaligus Pimpinan Perlombaan (Clerk of The Course) Reli Danau Toba 2022 Ahmad Syauki Anas memastikan persiapan panitia reli telah matang dan balapan yang akan berlangsung pada Sabtu (6/8) dan Minggu (7/8) bisa dimulai tanpa hambatan.

Baca juga: Jadi Juara di Reli Monte Carlo, Loeb Cetak Sejarah

"Seluruh jalur SS (special stage) sampai hari ini sudah 90% selesai dan siap digunakan untuk reli pada Sabtu dan Minggu nanti," kata pria yang akrab dipanggil Oki itu, Selasa (2/8) malam.

Menurutnya, seluruh jajaran kepanitiaan telah berkoordinasi agar seri balapan Nasional ini bisa berjalan lancar tanpa hambatan, mengingat akan diadakannya ajang Asia Pacific Rally Championship (APRC), yang sedianya bakal digelar di Sumatra Utara, 24-25 September mendatang.

"Event ini akan menjadi pemanasan buat APRC ya, jadi saya memastikan dan telah berkoordinasi dengan seluruh unsur buat memastikan kelancaran reli. Apalagi reli kali ini akan diawasi oleh FIA dan IMI Pusat," tambahnya.

Selain sebagai seri nasional, pemerintah Sumatra Utara dan IMI Sumut menggelar Reli Danau Toba 2022 untuk mendongkrak pariwisata di kawasan Danau Toba melalui sport tourism.

Langkah ini dinilai penting untuk mempromosikan Indonesia, khususnya Sumut, di mata dunia, serta meningkatkan pendapatan daerah dan UMKM masyarakat lokal.

APRC merupakan batu loncatan bagi RI untuk dapat memboyong ajang World Rally Championship (Kejuaraan Reli Dunia/WRC) yang diharapkan bisa terlaksana pada 2023 mendatang. (RO/OL-1)