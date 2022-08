Juara Wimbledon Rybakina Tumbang di Babak Pertama San Jose 2022

JUARA tunggal putri Wimbledon Elena Rybakina (Kazakhstan) memulai pemanasan AS Terbuka di turnamen San Jose 2022 dengan hasil negatif. Rybakina kalah dari unggulan ketujuh Daria Kasatkina di babak pertama atau fase 32 besar, Selasa (2/8) WIB.

Kasatkina melalui permainan yang dominan di dua set terakhir menyisihkan Rybakina 1-6, 6-2, 6-0 dan di babak berikutnya akan melawan petenis AS, Taylor Townsend, yang sebelumnya menyingkirkan Storm Sanders (Australia) 6-1, 6-4.

Sementara itu, runner up AS Terbuka 2017 Madison Keys melaju ke babak berikutnya di San Jose 2022 setelah mengalahkan petenis Tiongkok Zhang Shuai 6-4, 6-2. Di putaran kedua, Keys akan menantang runner up Wimbledon Ons Jabeur.

Baca juga: Juara Wimbledon, Rybakina Cetak Sejarah

Di sisi lain, juara grand slam empat kali Naomi Osaka dan Coco Gauff berpotensi bertemu pada putaran kedua jika keduanya memenangi pertandingan pembuka mereka.

Osaka yang merupakan mantan petenis putri nomor satu dunia akan menghadapi wakil Tiongkom Zheng Qinwen di babak pertama sedangkan Gauff bertemu Anhelina Kalinina (Ukraina).

Osaka yang peringkatnya kini merosot ke-41 belum bermain lagi sejak kalah pada putaran pertama di Prancis Terbuka. Dia sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kanan.(AFP/OL-5)