James Harden Sepakati Kontrak Dua Tahun Bersama Philadelphia 76ers

BINTANG NBA James Harden dipastikan akan kembali memperkuat Philadelphia 76ers pada NBA musim 2022/2023. AFP melaporkan Kamis (21/7).

Kepastian itu didapat, usai Harden menyepakati kontrak dua tahun senilai USD68,6 juta atau sekitar Rp1,029 triliun bersama Sixers.

Harden dilaporkan akan menerima USD33 juta atau sekitar Rp 494 miliar pada musim 2022-2023, sementara sisanya yakni USD35,6 juta (sekitar Rp 533 miliar) akan diterimanya pada musim 2023-2024.

Harden, yang merupakan NBA All-Star 10 kali, mendarat di Philadelphia dari Brooklyn pada batas waktu perdagangan musim lalu, dia didatangkan dengan kesepakatan blockbuster yang mengirim Ben Simmons ke Nets.

Bersama Sixers, Harden rata-rata mencetak 21 poin, 10,5 assist dan 7,1 rebound dalam 21 pertandingan musim reguler.

Bertahannya Harden tentu diharapkan dapat membantu Sixer untuk tampil lebih cemerlang dibanding musim lalu.

Pada NBA musim lalu Sixers tersingkir di babak kedua playoff setelah ditumbangkan Miami Heat dengan kedudukan 2-4 dalam game best of seven. (Rif/AFP/OL-09)