Lalu Muhammad Zohri Tersisih di World Athletics Championship

PELARI andalan Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, belum berhasil merebut gelar juara di kejuaraan World Athletics Championship 2022, yang berlangsung di Oregon, Amerika Serikat.

Tampil pada nomor 100 meter putra, Zohri harus puas finis diposisi ke-43 dari total 56 peserta. Atlet asal Lombok itu hanya mampu finis dengan catatan waktu 10,42 detik, jauh dari catatan waktu terbaiknya, yakni 10,03 detik.

Menanggapi hasil yang ditorehkan oleh Zohri, Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) menilai atletnya sudah tampil cukup baik. Apalagi, Zohri masih dalam proses pemulihan fisik dan mental pascacedera hamstring.

"Hasil ini cukup baik di tengah Zohri sedang menjalani proses pemulihan fisik dan mental pascacedera di World Indoor Beograd," ujar Sekertaris Jenderal PB PASI Tigor Tanjung saat dihubungi, Jumat (16/7).

Diketahui, Zohri belum kembali menunjukkan tajinya di level internasional, sejak Golden Grand Prix 2019. Pada pertandingan itu, Zohri berhasil merebut juara ketiga.

Rentetan cedera menjadi kendala Zohri untuk tampil cemerlang. Setelah sempat menderita cedera lutut pada 2019, belum lama ini dirinya kembali menderita cedera hamstring, yang membuatnya mundur dari babak semifinal di World Indoor Beograd.

Tigor menjelaskan dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, untuk kembali melihat taji dari atlet yang memiliki julukan Manusia Tercepat di Asia Tenggara. Zohri bukan hanya membutuhkan pemulihan secara fisik, namun juga pemulihan mental.

"Pengalaman up and down seperti ini, juga dialami atlet lain, bahkan para bintang sekalipun. Semoga dengan pendampingan tim pelatih yang sabar, Zohri berangsur-angsur dapat kembali ke penampilan terbaiknya," pungkasnya.(OL-11)