Oceanman Bali 2022 Sukses Digelar di Intercontinental Bali Resort Jimbaran

KOMPETISI renang perairan terbuka Oceanman Indonesia 2022, yang berakhir, Sabtu (2/7/22) di Intercontinental Bali Resort Jimbaran Bali, banyak menuai pujian.

Kompetisi yang diikuti 461 peserta dari 14 negara ini, dianggap sukses penyelenggaraan dengan banyaknya antusiasme para peserta dan pengujung yang hadir ke arena tersebut.

“Oceanman di Bali ini merupakan salah satu event terbaik Oceanman di banding negara-negara lain. Tentu saja hal ini membuat negara lain yang menyenggarakan event Oceanman di negara masing-masing, bisa jadi merasa terintimidasi dengan keberhasilan penyelenggaraan event ini,” kata Jose Luis Larrosa, Managing Director Oceanman International, sekaligus memuji suksesnya penyelenggaraan ini.

Dari suksesnya acara tersebut, si kembar Felix dan Albert c Sutanto sebagai Project Owner Oceanman Indonesia, merasa optimistis dengan kemampuan penyelanggaraan event ini, yang tentu saja didukung oleh kualitas dan jumlah peserta yang meningkat drastic ketimbang Oceanman kali pertama yang digelar tahun 2021 di Pantai Sanur Bali.

“Rasanya senang melihat antusiasme peserta hari ini. Tak hanya peningkatan prestasi dari perenang-perenang perairan terbuka, tapi juga jumlah perserta yang meningkat, yang artinya event ini makin mendapat tempat,” jelas Albert C Sutanto.

Salah satu peserta dari Vietnam yang datang turut berpartisipasi dalam kompetisi ini menilai, bahwa event ini terlaksana dengan baik setelah sebelumnya dia sempat pesimis karena masa pandemik.

Juga para pengunjung yang hadir, seperti Apri, pemilik agensi iklan di Jakarta, menilai bahwa acara ini sangat keren dan menarik sekali.

“Booth jajanan sampai kerajinan tangan memeriahkan dan hiburan panggung dengan penampilan tradisional ataupun DJ modern ada di event ini. Acara ini juga telah berhasil mendatangkan peserta mancanegara. Saya berharap bisa berpartisipasi di event berikutnya.” lanjutnya.

Menparekraf Sandiaga Uno yang juga menjadi peserta dalam kompetisi ini, melihat acara ini sangat bermanfaat dan menyempatkan diri berkeliling mengunjungi booth-booth UKM yang ada di lokasi.

"Event ini diharapkan dapat membangkitkan pariwisata dan perekonomian di Bali," tegas Sandiaga Uno.

Dari sisi peserta, terdapat perenang nasional yang berjaya di event ini yaitu juara satu overall 2K, Aflah Fadlan Prawira, Ressa Kania Dewi juara 5K overall dan Glenn Victor yang menjuarai kategori master 2K. Sedangkan mantan perenang nasional ada Katriana Mella, juara overall 10K.

Albert dan Felix mengatakan bahwa Oceanman juga bisa menjadi tempat para perenang untuk berlatih, meski event ini bukan sekadar kompetisi renang.

Lebih dari itu, perhelatan Oceanman diyakini bisa menjadi salah satu media untuk membangkitkan roda perekonomian, terutama di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), setelah pandemi Covid-19.

“Oceanman tidak hanya kompetisi renang, karena wisatawan yang datang dapat merasakan beberapa acara hiburan lokal menarik yang tergabung dalam kategori race pack collection,” tegas Albert C Sutanto.

Berikut adalan nama-nama pemenang:

Kategori Kelas 2 KM

Overall Women

1. Prada Hanan Parmadini

2. Megan C Sutanto

3. Jenny Alicia

Overal Men

1. Aflah Fadlan Prawira

2. Richie Wibowo

3. Timotius Mulyadi

Kategori Kelas 5 KM

Overall Women

1. Ressa Kania Dewi

2. Jaime Heley (UK)

3. Virgin Silvia Nathan

Overall Men

1. Athalarik Mauludio

2. M Farhan Andi

3. Dwiki anugrah

Kategori Kelas 10 KM

Overall Women

1. Kathriana Mella

2. Chelsea Ning Lee (Malaysia)

3. Galdisa Vollare Yusharyahya

Overal Men

1. Ernest Fabian

2. Ignatius Laksono

3. Nguyen Dakej ( vietnam

Lomba Kategori 1 Km

Kategori Umur-10 tahun: Boys

1. Flynn Tewu

2. Abidzar Agastya Gafary

3. Hilman Hakim Nasution

Kategori Umur -10 tahun: Girls

1. Ni Putu Haraga Suci Maheswari

2. Abiyyah Faiqah Rakhmafirani

3. Rhemato Christy A Silaban

Kategori Umur- 12 Boys

1. Mikael Leandro Suganda

2. Dayton Enzo Hansyah

3. Akhtar Rayyan Arsy Aqeel

Kategori Umur- 12 Girls

1. Gwen Kimberly

2. Dewa Ayu Regina Putri

3. Misschelle Alexsandra

Kategori Umur- 14 Boys

1. Dewa Gede Jaga Dhanandra

2. Agus Liyang Guna Apriana

3. Andrea Ainun Naim. (RO/OL-09)