Jadwal Lengkap FIBA Asia Cup 2022, Indonesia Hadapi Arab Saudi di Laga Pertama

INDONESIA bakal mengawali perjalanan FIBA Asia Cup 2022 berhadapan dengan Arab Saudi pada babak penyisihan Grup A di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).



Pertandingan Indonesia versus Arab Saudi menjadi partai ketiga dan dijadwalkan bergulir pukul 17.30 WIB. Secara keseluruhan akan ada empat laga yang bergulir pada hari pertama, esok.



Taiwan dan Bahrain yang tergabung di Grup B membuka rangkaian laga FIBA Asia Cup 2022 pukul 11.00. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan Grup A antara Yordania dan Australia pukul 15.00.



Setelah laga Indonesia melawan Arab Saudi, giliran Tiongkok dan Korea Selatan yang bersaing di Grup B pukul 20.00 sekaligus menutup rangkaian laga hari pertama.



Secara keseluruhan, sebanyak 16 tim bersaing pada FIBA Asia Cup 2022 dan dibagi ke empat grup berbeda.



Indonesia sebagai tuan rumah akan bersaing dengan Arab Saudi, Yordania, dan Australia di Grup A.



Sementara pada Grup B dihuni Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, dan Bahrain.

Grup C ada Iran, Jepang, Kazahkstan, dan Suriah. Adapun India, Lebanon, Filipina, dan Selandia Baru tergabung di Grup D.



Empat tim terbaik dari masing-masing grup berhak ke perempat final dan bakal berhadapan dengan pemenang laga playoff yang mempertemukan tim urutan kedua dan ketiga di setiap grup.



Indonesia mengusung misi besar sebagai tuan rumah. Skuad Merah Putih menargetkan bisa tembus delapan besar untuk mendapatkan satu tempat di Piala Dunia FIBA 2023.



Baca juga: Bolden Masuk Daftar 12 Pemain untuk FIBA Asia Cup 2022



Berikut jadwal lengkap FIBA Asia Cup 2022:



Selasa, 12 Juli 2022

11.00 WIB - Grup B - Taiwan vs Bahrain

15.00 WIB - Grup A - Yordania vs Australia

17.30 WIB - Grup A - Arab Saudi vs Indonesia

20.00 WIB - Grup B - Tiongkok vs Korea Selatan



Rabu, 13 Juli 2022

11.00 WIB - Grup D - India vs Selandia Baru

15.00 WIB - Grup C - Iran vs Suriah

17.30 WIB - Grup C - Jepang vs Kazahkstan

20.00 WIB - Grup D - Lebanon vs Filipina



Kamis, 14 Juli 2022

11.00 WIB - Grup A - Australia vs Arab Saudi

15.00 WIB - Grup B - Korea Selatan vs Taiwan

17.30 WIB - Grup A - Indonesia vs Yordania

20.00 WIB - Grup B - Bahrain vs Tiongkok



Jumat, 15 Juli 2022

11.00 WIB - Grup C - Kazakhstan vs Iran

15.00 WIB - Grup D - Filipina vs India

17.30 WIB - Grup C - Suriah vs Jepang

20.00 WIB - Grup D - Selandia Baru vs Lebanon



Sabtu, 16 Juli 2022

11.00 WIB - Grup B - Korea Selatan vs Bahrain

15.00 WIB - Grup A - Arab Saudi vs Yordania

17.30 WIB - Grup A - Australia vs Indonesia

20.00 WIB - Grup B - Taiwan vs Tiongkok



Minggu, 17 Juli 2022

11.00 WIB - Grup D - India vs Lebanon

15.00 WIB - Grup C - Kazakhstan vs Suriah

17.30 WIB - Grup C - Iran vs Jepang

20.00 WIB - Grup D - Filipina vs Selandia Baru



Senin, 18 Juli 2022

Playoff 1 - Peringkat 2 Grup A vs Peringkat 3 Grup B

Playoff 2 - Peringkat 2 Grup B vs Peringkat 3 Grup A



Selasa, 19 Juli 2022

Playoff 3 - Peringkat 2 Grup C vs Peringkat 3 Grup D

Playoff 4 - Peringkat 2 Grup D vs Peringkat 3 Grup C



Rabu, 20 Juli 2022

Perempat Final 1 - Juara Grup C vs Pemenang Playoff 1

Perempat Final 2 - Juara Grup D vs Pemenang Playoff 2



Kamis, 21 Juli 2022

Perempat Final 3 - Juara Grup A vs Pemenang Playoff 3

Perempat Final 4 - Juara Grup B vs Pemenang Playoff 4



Jumat, 22 Juli 2022

Istirahat



Sabtu, 23 Juli 2022

Semifinal - Pemenang Perempat Final 1 vs Pemenang Perempat Final 2

Semifinal - Pemenang Perempat Final 3 vs Pemenang Perempat Final 4



Minggu, 24 Juli 2022

Perebutan peringkat ketiga - Tim Kalah Semifinal 1 vs Tim Kalah Semifinal 2

Final - Pemenang Semifinal 1 vs Pemenang Semifinal 2

(Ant/S-2)