Puluhan Ribu Orang Elu-Elukan Warriors di San Francisco

PULUHAN ribu orang turun ke jalan di San Francisco, Selasa (21/6) WIB, mengelu-elukan Golden State Warriors, yang baru saja memenangkan gelar NBA keempat mereka dalam delapan musim terakhir.

Konfeti biru dan emas berterbangan di sepanjang Market Street di pusat kota San Francisco saat bus yang membawa para pemain dan staf Warriors melakukan parade.

Warriors memastikan diri menjadi juara NBA, Jumat (17/6) WIB setelah mengalahkan Boston Celtics di Gim 6 Final NBA untuk mengakhiri seri best of seven dengan skor 4-2.

Kemenangan itu menandai kembali Warriors sebagai tim papan atas NBA setelah mereka mengakhiri musim 2019-2020 sebagai tim dengan rekor terburuk sepanjang sejarah NBA.

Bintang Warriors Stephen Curry, yang mengenakan kalung emas dengan koleksi cincin juara NBA-nya, memimpin parade saat para pemain Warriors menyemprot pendukung mereka dengan sampanye.

"Saya harus kembali mengeluarkan cincin-cincin ini," ujar Curry mengenai kalung cincinnya.

"Saya jarang melihat cincin-cincin ini. Namun, terkandang, saya harus mengingatkan diri sendiri bahwa kami telah memenangkan empat cincin juara," lanjutnya.

Curry mengatakan Warriors termotivasi untuk menjadi juara NBA setelah kalah menyakitkan di final NBA 2019.

"Saya akan berbohong jika saya mengatakan kami pasti menjadi juara karena hal itu butuh kerja keras. Kami sempat mengalami sedikit hambatan namun tampil apik ketika dibutuhkan. Semua pihak memainkan peran dalam keberhasilan tim ini menjadi juara," paparnya.

Pelatih Warriors Steve Kerr melontarkan pujian untuk Curry, yang sukses menjadi MVP Final NBA

"Tim kami terdiri dari banyak pemain hebat. Namun, yang terutama adalah Steph. Semua orang ingin bermain dengan dan untuk Steph. Itulah kuncinya," tegasnya. (AFP/OL-1)