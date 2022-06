Stephen Curry, MVP Final NBA

GUARD Golden State Warriors Stephen Curry dinobatkan sebagai Pemain Terbaik (MVP) Final NBA dengan suara bulat setelah timnya menggasak Boston Celtics 103-90 di gim 6 Final NBA, Jumat (17/6), yang sekaligus mengakhiri final best of seven ini pada kedudukan 4-2.

Penghargaan MVP Final adalah salah satu dari sedikit penghargaan utama yang sebelum ini tidak didapatkan pemain yang delapan kali menjadi pemain All-Star itu, yang juga dua kali MVP liga dan empat kali mengenakan cincin juara NBA.

"Artinya kami menang, itu berarti kami telah memanfaatkan kesempatan untuk kembali ke sini," kata Curry ketika ditanya seberapa penting anugerah tersebut bagi dia.

"Saya dengar semua perbincangan, saya dengar semua obrolan, kami mendengar semua obrolan tetapi pada akhirnya ini tentang apa yang kami lakukan di lapangan."

"Tidak perlu lagi dibahas, hanya perlu bergerak untuk melakukannya. Dan itulah arti semua ini," pungkasnya. (Ant/OL-1)