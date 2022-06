Golden State Warriors Juara NBA

GOLDEN State Warriors mengalahkan Celtics 103-90 di gim 6 Final NBA di Boston, Jumat (17/6) WIB untuk merengkuh trofi juara NBA keempat mereka dalam delapan musim terakhir.

Kemenangan itu membuat Warriors mengakhiri final berformat best of seven dengan kedudukan 4-2.

Stephen Curry memimpin tim tamu dengan 34 poin, tujuh assist, dan tujuh rebound yang membuat dia mengangkat trofi juara NBA untuk keempat kalinya.

"Saya bangga sekali kepada tim kami," kata Curry yang emosional setelah kembali menjuarai NBA.

"Pada awal musim, tidak ada yang mengira kami akan berada di sini kecuali semua orang di lapangan ini," sambungnya.

Kemenangan ini merupakan pembalikan luar biasa yang dilakukan Warriors

setelah absen di babak playoff selama dua musim terakhir akibat banyak pemain yang cedera.

Mereka menaklukkan Boston Celtics setelah lebih dulu mengakhiri perjalanan Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, dan Dallas Mavericks, dalam upaya mereka merebut kembali trofi Larry O'Brien.

"Kami sempat sangat jauh dari itu," kata Curry.

"Kami sempat mencapai titik terendah akibat cedera dan jalan panjang pekerjaan di depan mata dan berusaha mengisi bagian yang tepat serta orang yang tepat. Anda tidak pernah bisa meraih ini begitu saja karena Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan kembali ke sini," paparnya.

Ini adalah total gelar juara NBA ketujuh Warriors yang didirikan di Philadelphia pada 1946 sebagai salah satu anggota awal Asosiasi Bola Basket Amerika Serikat.

Warriors merebut gelar juara NBA pertama pada musim 1946-1947. (Ant/OL-1)