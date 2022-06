Komit Mendukung Kemajuan Olahraga Bulu Tangkis Indonesia

KEBERADAAN sponsor memang tidak bisa dilepaskan dalam sebuah event, baik itu pameran, konser musik, turnamen, atau pun kompetisi. Demikian halnya dengan ajang bulu tangkis Indonesia Open. Apalagi bulu tangkis merupakan salah satu olahraga yang paling populer di Tanah Air.

Untuk itu Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) menjalin kerjasama dengan Le Minerale sebagai Official Mineral Water pada pentas turnamen bulutangkis bergengsi berskala internasional yaitu Indonesia Open 2022 yang digelar 14-19 Juni lalu di Istora Gelora Bung Karno Jakarta.

Keterlibatan mereka di turnamen pada perhelatan bulutangkis level tertinggi BWF World Tour Super 1000 ini adalah sebagai official mineral water, yang artinya Le Minerale akan menjadi produk air mineral satu-satunya yang dipercaya untuk memenuhi kebutuhan selama turnamen baik untuk atlet maupun seluruh panitia yang bertugas.



Kerjasama itu merupakan bagian dari komitmen Le Minerale untuk mendukung olahraga prestasi di Indonesia, terutama bulutangkis. Hal tersebut disampaikan Head of Public Relation & Digital Le Minerale, Yuna Eka Kristina.



"Tahun 2022 ini, Le Minerale kembali menjadi Official Mineral Water di ajang bulutangkis Indonesia Open. Kami sangat antusias dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan PP PBSI untuk dapat menjadi partner di event internasional ini," ujar Yuna. Ia juga menjelaskan bahwa kerjasama itu menjadi bukti nyata akan kualitas produk mereka.



Sementara itu Ketua Harian PP PBSI Alex Tirta menyambut gembira keikutsertaan Le Minerale di ajang Indonesia Open. Dirinya berharap dukungan itu dapat membangkitkan semangat para pebulutangkis Indonesia. "Kami menyambut gembira Le Minerale kembali menjadi official mineral water pada turnamen Indonesia Open 2022 ini. Semoga kerjasama ini menjadi sinergi positif antara PBSI dan Le Minerale. Dengan kualitas yang dimilikinya, Le Minerale layak menjadi official mineral water di turnamen kelas dunia ini," kata Alex. Dia berharap kerjasama itu terus berlanjut dan berkesinambungan di ajang berikutnya.



Senada, Muhammad Ahsan, pebulutangkis senior Indonesia pun menyambut baik atas dukungan yang diberikan Le Minerale. “Tentunya saya sangat senang, untuk Le Minerale kembali menjadi official mineral water di Indonesia Open. Le Minerale adalah air mineral yang saya minum setiap hari. Rasanya sangat segar. Sesuai informasi yang saya dapat, ternyata rasa segarnya berasal dari kandungan mineral essensialnya. Ini yang dibutuhkan oleh atlet seperti saya. Oleh karena itu hadirnya Le Minerale semoga dapat semangat lebih bagi kami,“ ucap Ahsan. (RO/A-1)