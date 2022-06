Tiger Woods Bakal Absen di US Open

Tiger Woods mengonfirmasi bakal absen dalam turnamen mayor US Open 2022 di The Country Club, Brookline, Massachusetts, 16-19 Juni.

"Saya tidak akan berkompetisi di US Open karena tubuh saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjadi lebih kuat dalam bersaing di turnamen utama," kata Woods melalui akun resmi Twitter, Selasa (7/6).

Pemegang titel 15 mayor itu berharap dapat segera kembali mengayunkan stik. Terdekat dia menargetkan tampil dalam JP McManus Pro-Am di Adare Manor, Adare, Irlandia, 4-5 Juli dan The Open Championship di Old Course, St. Andrews, Skotlandia, 14-17 Juli.

"Saya berharap dan berencana bermain di Irlandia di JP McManus Pro-Am dan di The Open, bulan depan. Saya bersemangat untuk segera kembali ke sana," ujar Woods menambahkan.

Sebelumnya, Woods terpaksa mundur pada putaran ketiga PGA Championship pada 19-22 Mei.

Pegolf 46 tahun itu mengawali musim ini dengan bersaing di Masters Tournament 7-10 April setelah hampir 17 bulan absen karena mengalami cedera kaki serius usai kecelakaan mobil pada Februari 2021.

Insiden tersebut membuatnya harus menjalani pemulihan panjang. Bahkan, banyak yang mempertanyakan apakah Woods akan mampu kembali bersiang di level tertinggi.

Adapun di US Open, Woods tercatat telah mengantongi tiga gelar masing-masing pada 2000, 2002, 2008. Penampilan terakhirnya terjadi pada 2020. Ketika itu, dia gagal lolos cut off. (Ant/OL-12)