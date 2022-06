Kalah di Laga Pertama, Warriors Incar Kemenangan Laga Kedua

SETELAH kekalahan Golden State Warriors di gim pertama pada seri best of seven final NBA 2021/2022, Pelatih Warriors, Steve Kerr, meminta skuadnya bangkit untuk merebut kemenangan di gim kedua yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (6/6) WIB.

Diketahui, Warriors takluk dengan kedudukan 108-120 di tangan Boston Celtics pada gim pertama yang bergulir, Jumat (3/6). Sempat unggul di kuarter ketiga dengan skor 92-80, sayangnya Warriors tidak dapat mempertahankan kepemimpinan, membuat mereka tersalip di kuarter keempat.

Kerr menilai, pada pertandingan gim pertama anak-anak asuhnya lengah di kuarter keempat. Terlalu bergembira setelah memimpin lebih dari 10 poin di kuarter ketiga, membuat mereka tidak mengeluarkan penampilan terbaik di kuarter penentuan.

"Pertandingan itu menunjukkan yang baik dan yang buruk. Kami melakukan beberapa permainan yang bagus di awal, namun kemudian jelas kuarter keempat seperti longsoran salju," ucap Kerr dikutip dari AFP, Minggu (5/6).

"Sangat jelas bahwa kami lengah di kuarter keempat, dan itu membuat lawan lebih nyaman saat mereka melakukan tembakan," jelasnya.

Kalah di pertandingan gim pertama, Kerr menyatakan skuadnya kini telah siap berjuang untuk merebut kemenangan gim kedua. Pelatih berusia 56 tahun itu menyatakan, skuadnya telah banyak belajar dari kekalaha di gim pertama.

"Kami telah belajar dari sebelumnya, kami akhirnya menyadari, ketika anda memimpin dan anda bahagia tetapi anda lengah, maka anda berada dalam masalah," tutur Kerr.

"Ini semua tentang bagaimana anda merespons kondis pertandingan. Orang-orang di final merupakan atlet terbaik, pesaing terbaik di dunia, dan hal paling penting untuk mengatasi itu adalah pendekatan emosional dan mental yang baik," sebutnya.

Semangat untuk merebut kemenangan juga diutarakan punggawa Warriors, Draymond Green. Hanya mampu menyumbangkan 4 poin pada pertandingan gim pertama, Green menyatakan siap tampil lebih baik di gim kedua untuk membawa Warriors merebut kemenangan.

"Kami akan berjuang dengan penampilan yang terbaik untuk menang besok, semuanya akan kembali normal dan Warriors akan baik-baik saja," tegasnya.

Adapun dapat diketahui, pertandingan gim kedua final NBA 2021/2022 dijadwalkan akan bergulir Senin (6/6) WIB, dengan pertandingan yang akan berlangsung di Chase Center, California, Amerika Serikat. (Rif/AFP/OL-09)