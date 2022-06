31 Perusahaan Swasta Dukung Ajang Formula E Jakarta

PANITIA penyelenggara Jakarta E-Prix merilis semua sponsor baik swasta maupun global yang akan mendukung pelaksanaan ajang balap mobil listrik Jakarta E-Prix 2022 di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (4/6) mendatang.

Panitia memastikan, bahwa ada 31 nama perusahaan swasta menjadi sponsor Jakarta E-prix 2022.

Vice Managing Director Jakarta E-Prix Gunung Kartiko mengatakan dukungan sponsor tersebut membantu menyukseskan ajang balap mobil listrik di Jakarta

“Pada hari ini kami mengumumkan bahwa Jakarta E-Prix 2022 akan didukung oleh 31 perusahaan swasta dalam negeri dan beberapa sponsor global lainnya. Kami tentunya berterimakasih kepada para sponsor, karena dukungan mereka tentu akan sangat berkontribusi atas suksesnya ajang Jakarta E-Prix ini,” ujar Gunung dalam keterangan resminya, Rabu (1/6).

Adapun para sponsor kami terdiri dari berbagai industri, seperti bank, kecantikan, perusahaan teknologi, hingga perhotelan.

Selain sponsor dari perusahaan swasta, Gunung menyampaikan bahwa terdapat sejumlah sponsor global yang dibawa pihak Formula E Operation (FEO) untuk mendukung acara Jakarta E-Prix 2022 di berbagai seri balapan.

“Sponsor yang ada itu selain dari perusahaan swasta dalam negeri, yang memang khusus mendukung perhelatan balap mobil listrik di Indonesia, terdapat juga sponsor global yang sudah ditetapkan dari pihak FEO. Sponsor global tersebut hadir di semua balapan di berbagai negara. Untuk nama-nama sponsor globalnya bisa di cek langsung di situs fiaformulae.com," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, VP Communications Jakarata E-Prix, Imam Sjafei menambahkan bahwa untuk bidang telekomunikasi, Indosat Ooredoo Hutchison Powered by Ericsson sebagai Official 5G Partner of the Jakarta E-Prix.

“Kami juga berpartner secara eksklusif dan satu-satunya dengan Indosat Ooredoo Hutchison Powered by Ericsson untuk layanan 5G di sekitar lokasi Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC). Hal ini tentunya kami harapkan dapat memberikan pengalaman digital telekomunikasi terbaik bagi para pebalap, kru tim balap, dan panitia yang terlibat, serta masyarakat umum,” ujar Imam.

Pada event ini, Pertamina Renewable Diesel menjadi Official Renewable Energy Partner sebagai bahan bakar nabati yang digunakan pada generator penghasil listrik untuk Electric Vehicle di ajang E-Prix. (RO/OL-09)