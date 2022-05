Warriors Amankan Tempat di Final NBA 2021/2022

GOLDEN State Warriors berhasil mengunci satu tempat di babak final NBA 2021/2022. Hasil itu diraih seusai mengalahkan Dallas Mavericks pada pertandingan kelima dari seri best of seven final Wilayah Barat.

Sempat memulai pertandingan dengan lambat, di mana sepanjang kuarter pertama Warriors hanya mampu mencetak 28 poin. Namun, anak asuh Steve Kerr itu mampu bangkit. Lalu, menutup pertandingan dengan skor akhir 120-110.

Kemenangan itu pun membuat Warriors berhak melaju ke final NBA, dengan kedudukan unggul 4-1 atas Mavericks. Dalam pertandingan, Klay Thompson tampil sebagai pencetak poin terbanyak untuk Warriors.

Pebasket berusia 32 tahun itu sukses menyumbangkan 32 poin. Tak mau kalah, guard Warriors, yakni Stephen Curry, juga tampil impresif dengan mencetak 15 poin dan 9 assist.

Andrew Wiggin juga tampil baik pada pertandingan tersebut. Pebasket asal Kanada berhasil menciptakan double-double 18 poin dan 10 rebound. Kesuksesan Wiggin juga diikuti Draymond Green, yang mampu mencetak 17 poin dan 9 assist.

"Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tahun lalu, saya baru mulai berlari lagi dan sering keluar masuk lapangan (karena cedera)," tutur Thompson.

"Sekarang saya merasa seperti kembali ke performa terbaik. Saya merasa yakin dengan gerakan saya. Saya sangat bersyukur dengan kemenangan ini," imbuhnya.

Ini menjadi keenam kalinya Warriors mencapai babak final NBA dalam delapan musim terakhir. Terakhir kali, mereka mencapai babak final pada musim 2018/2019. Saat itu, Warriors kalah dari Toronto Raptors dengan kedudukan 4-2.

Perjalanan Wariorrs di babak playoff musim ini juga dikatakan tidak mudah. Mereka sempat dilanda badai cedera, yang membuat harus finis di posisi ketiga pada klasemen Wilayah Barat.

Atas kemenangan ini, Warriors akan berhadapan dengan pemenang dari final Wilayah Timur, yakni antara Miami Heat dan Boston Celtics.(ESPN/OL-11)