Tiket Indonesia Terbuka 2022 Habis Terjual dalam 16 Jam

HANYA dalam tempo 16 jam setelah resmi dibuka penjualannya, tiket turnamen bulu tangkis Indonesia Terbuka 2022 habis terjual.

Setelah absen dua tahun karena pandemi covid-19, animo para pencinta bulu tangkis Tanah Air untuk menyaksikan kembali ajang berlevel BWF World Tour Super 1000 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ini sangat luar biasa.

"Setelah dibuka kemarin jam 12 siang melalui penjualan online di web PBSI dan Loket.com, dalam waktu 16 jam semua tiket di semua kategori dan semua hari sudah habis terjual," kata Kabid Humas dan Media PP PBSI, Broto Happy, dalam keterangannya, Jumat (27/5)

"Kami mengalokasikan tiket untuk penonton sebanyak 70% dari kapasitas Istora, itu juga sudah dipotong dengan kepentingan produksi," imbuhnya.

Meski demikian, Broto menyampaikan, bahwa panitia penyelenggara masih akan menjual tiket pertandingan secara offline di hari pertandingan, di mana pihaknya menyiapkan tiket sebanyak 10% dari jumlah kuota keseluruhan.

Dengan antusiasme pecinta bulu tangkis Indonesia yang luar biasa, Broto mengatakan bahwa panitia penyelenggara tidak sabar untuk kembali menyambut para pencinta bulu tangkis Indonesia di Istora. Ia berharap sajian ala Indonesia Terbuka bisa menghadirkan keseruan dan magis bagi penontonnya.

Baca juga: PBSI Terima Permintaan Maaf Yeremia Soal Ucapan Kasarnya di Hanoi

"Kami tidak sabar untuk kembali menyambut pencinta bulutangkis Indonesia hadir di Istora setelah dua tahun absen karena pandemi covid-19," kata Broto.

"Kami berharap sajian ala Indonesia Terbhja yang seru, magis, megah dan meriah mampu kembali menyihir penonton-penonton di sana. Jangan lupakan juga bahwa tema sportainment tetap kami usung sehingga selain pertandingan bulutangkis, banyak hiburan yang akan ditampilkan," sahut Broto.

Seperti diketahui, Indonesia Terbuka 2022 digelar pada 14-19 Juni 2022 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kejuaraan yang menyediakan hadiah total US$ 1.200.000 atau sekitar Rp17,6 miliar ini siap dihadiri sejumlah pemain bintang dan top dunia.

Melihat nama-nama pemain yang hadir, turnamen ini tentunya akan berlangsung menarik. Semua pebulutangkis top dunia datang dan meramaikan persaingan. Sejak babak awal akan tersaji laga-laga yang menarik dan seru dari para pemain kelas dunia.

Sebagai jaminannya, di bagian putra hadir bintang dunia seperti Viktor Axelsen, Anders Antonsen (Denmark), Kento Momota (Jepang), Chou Tien Chen, Lee Yang, Wang Chi Lin (Chinese Taipei), Lakshya Sen (India), Kunlavut Vitidsarn (Thailand), Ben Lane, Sean Vendy (Inggris), Lee Zii Jia, Aaron Chia, Soh Wooi Yik (Malaysia), Loh Kean Yew (Singapura).

Pada bagian putri hadir pula Carolina Marin (Spanyol), Akane Yamaguchi, Nozomi Okuhara (Jepang), Chen Yu Fei, He Bing Jiao (China), An Se Young, (Korea Selatan), Pusarla V. Sindhu, Saina Nehwal (India), Ratchanok Intanon, Pornpawee Chochuwong (Thailand), Mia Blichfeldt (Denmark), Zhang Beiwen (AS), Kirsty Gilmour (Skotlandia), dll.

Para pemain tamu itu akan bersaing sengit menghadapi jagoan-jagoan tuan rumah yang juga akan turun dengan kekuatan penuh. Nama-nama andalan Indonesia, seperti Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Shesar Hiren Rhustavito, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Selain itu, masih ada pasangan nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo juga siap tampil beraksi kembali. (PBSI/OL-4)