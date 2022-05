Curry dan Wiggins Bawa Warriors Unggul 3-0 Atas Mavericks

STEPHEN Curry dan Andrew Wiggins menjadi bintang Golden State Warriors saat mereka menang 109-100 atas Dallas Mavericks, Senin (23/5) WIB, dan selangkah lagi melaju ke final NBA.

Kemenangan di kandang Mavericks itu membuat Warriors kini unggul 3-0 dari seri best of seven Final Wilayah Barat NBA.

Tidak ada tim dalam sejarah 75 tahun NBA sukses membalikkan ketertinggalan 3-0 di babak playoff.

Curry memimpin perolehan angka Warriors dengan 31 poin, 11 assist, dan lima rebound sementara Wiggins menambahkan 27 poin dan 11 rebound.

Klay Thompson memberikan kontribusi 19 poin sementara Draymond Green dan Jordan Poole masing-masing mencetak 10 poin.

Di kubu Mavericks, Luka Doncic lagi-lagi tampil gemilang dengan raihan 40 poin namun pemain Slovenia itu gagal mencegah Warriors semakin dekat ke laga final NBA melawan pemenang laga Final Wilayah Timur antara Boston Celtics dan Miami Heat.

"Ini adalah kemenangan tim," ujar Curry. "Ketika Anda unggul 2-0 dan menang di kandnag lawan, itu membuat Anda memegang kendali. Jadi, kemenangan ini sangat penting."

"Kami tahu pekerjaan belum selesai namun rasanya menyenangkan kami bisa meraih kemenangan di kandang lawan," imbuhnya. (AFP/OL-1)