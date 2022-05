Leclerc Raih Pole Position GP Spanyol

PEMBALAP Ferrari Charles Leclerc mengamankan pole position keempatnya musim ini setelah tampil tercepat di babak kualifikasi Grand Prix Spanyol, Sabtu (21/5).

Setelah tampil tercepat di ketiga sesi latihan Leclerc membuat kesalahan di awal babak kualifikasi ketiga (Q3) mendapati mobilnya melintir di lintasan, namun sang pebalap Monako mampu bangkit untuk merebut posisi start terdepan.

Leclerc mencatatkan waktu lap terbaiknya di pengujung Q3 dengan catatan 1:18,750 demi mengungguli Max Verstappen dengan margin 0,323 detik yang bakal start dari posisi kedua untuk Red Bull.

Verstappen melaporkan tenaga mesin mobilnya menghilang tiba-tiba saat menjalani lap kedua dan terakhirnya di Q3.

Bos tim Red Bull mengatakan kepada Sky bahwa kerusakan DRS menghalangi Verstappen untuk menantang pole position di Spanyol.

Carlos Sainz finis 0,416 detik dari rekan satu timnya untuk tempat ketiga dan George Russell menunjukkan potensi mobil Mercedes dengan melengkapi baris kedua di P4.

"Saya merasa sangat baik. Ini sesi yang sangat sulit, khususnya Q3 karena saya melakukan kesalahan dan kemudian memiliki hanya satu lap," kata Leclerc dikutip laman resmi Formula 1.

"Sangat senang dengan pole ini, ini lap yang baik dan mobil terasa luar biasa. Saya berada di posisi yang kuat tapi kami kewalahan dengan ban dan apabila kami tidak menjaga ban dengan baik, kami akan kehilangan kemenangan."

Pembalap Red Bull Sergio Perez dan Lewis Hamilton dari Mercedes menempati baris ketiga.

Duet tim Haas Kevin Magnussen dan Mick Schumacher lolos ke Q3 demi mengamankan P8 dan P10, di saat Valterri Bottas finis P7 untuk Alfa Romeo dan Daniel Ricciardo di P9 untuk McLaren.

Leclerc memegang kendali klasemen pebalap dengan margin 19 poin dari Verstappen setelah lima balapan.

Ferrari memimpin klasemen konstruktor dengan unggul enam poin dari Red Bull.

Hasil kualifikasi GP Spanyol:

1 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 1:18,750

2 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 1:19,073

3 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 1:19,166

4 George Russell Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:19,393

5 Sergio Perez Oracle Bull Racing 1:19,420

6 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:19,512

7 Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team Orlen 1:19,608

8 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:19,682

9 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:20,297

10 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:20,368

11 Lando Norris McLaren F1 Team

12 Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team

13 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri

14 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri

15 Guanyu Zhou Alfa Romeo F1 Team Orlen

16 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team

17 Fernando Alonso BWT Alpine F1 Team

18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team

19 Alexander Albon Williams Racing

20 Nicholas Latifi Williams Racing

(Ant/OL-7)