Tekuk Phoenix Suns, Dallas Mavericks Maju ke Final NBA Wilayah Barat

TIM basket NBA Dallas Mavericks berhasil mengamankan satu tempat di babak final playoff NBA wilayah Barat, usai menekuk Phoenix Suns dalam laga ketujuh dengan skor akhir 123-90, Senin (16/5) WIB.

Kemenangan gim ketujuh yang merupakan pertandingan penentuan dalam seri best of seven NBA, membuat Mavericks berhak melaju ke final dengan kedudukan akhir 4-3.

Guard andalan Mavericks, Luka Doncic, tampil sebagai pahlawan dalam pertandingan penentuan ini, di mana dia sukses mencetak double-double 35 poin dan 10 rebound sepanjang 30 menitnya melantai.

Spencer Dinwiddie juga tak kalah memukau, dia berhasil menyumbangkan 30 poin untuk Mavericks, sementara Jalen Brunson menambahkan 24 poin.

"Ini Luar biasa," kata Doncic usai pertandingan,dikutip dari AFP, 16/5).

Baca juga: Golden State Warriors Melenggang ke Final Wilayah Barat

"Saya tidak tahu harus berkata apa, menjadi hal yang luar biasa untuk merebut kemenangan. Semua orang berjuang dengan keras yang mereka bisa. kami bahkan tidak punya hari libur. Kemenangan tim yang luar biasa, tidak ada hal lain yang bisa saya katakan," imbuhnya.

Mavericks tampil memukau sepanjang pertandingan, mereka memimpin dari awal hingga akhir pertandingan.

Pada kuarter pertama Maverick langsung tancap gas untuk memimpin dengan skor 27-17, berlanjut hingga kuarter kedua dengan kedudukan 57-27.

Di kuarter ketiga, skuad asuhan Jason Kidd itu terus melancarkan serangan demi serangan dan tak membiarkan Suns mengambil alih permainan, mencetak 35 poin sepanjang kuarter ketiga, Mavericks semakin tidak terkejar dengan kedudukan 92-50.

Di kuarter keempat, Suns sejatinya mulai mengeluarkan tajinya di mana mereka berhasil mencetak 40 poin.

Namun sayang Mavericks yang sudah memimpin jauh, membuat pertandingan berakhir kemenangan untuk Maverick dengan skor akhir 123-90.

Pelatih Phoenix Suns Monty Williams mengaku kecewa dengan penampilan skuadnya, dia mengatakan timnya telah menampilkan penampilan terburuk mereka musim ini dalam pertandingan terpenting mereka.

"Saya baru saja memberi tahu mereka betapa saya terluka dengan penampilan mereka," kata Williams.

"Saya tahu mereka tidak ingin bermain seperti itu. Pada dasarnya ini adalah permainan terburuk kami sepanjang musim ini. Saya tahu betapa buruknya permainan kami malam ini, mereka tidak bisa mengeksekusi bola dengan baik," terang Williams.

"Kami tidak bisa melakukan banyak tembakan di awal pertandingan dan itu membuat kami sedikit kacau, sementara Dallas bermain-main dengan baik dari awal hingga akhir," jelasnya.

Atas hasil ini, adapun di babak final playoff Wilayah Barat NBA, Mavericks selanjutnya akan berhadapap dengan Golden State Warriors, dengan gim pertama yang dijadwalkan bergulir pada Kamis (19/5).

Dalam perjalanannya menuju babak final Wilayah Barat, Warriors berhasil merebut kemenangan atas Memphis Grizzlies dengan kedudukan 4-2. (Rif/AFP/OL-09)