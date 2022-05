Golfin Indonesia dan BRImo Hadirkan Golfin Tournaments

GOLFIN Indonesia berkolaborasi dengan BRImo membuat wadah kompetisi pegolf amatir Indonesia, yakni Golfin Tournaments.

BRImo merupakan financial super apps PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang memenuhi berbagai layanan perbankan melalui satu genggaman tangan. Kemitraan tersebut pun dimaksudkan untuk mensosialisasikan aplikasi layanan BRImo.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan pihaknya terus melakukan inovasi sebagai upaya untuk menjadikan bisnis perusahaan lebih customer centric. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kepuasan nasabah terhadap berbagai layanan yang dihadirkan, termasuk melalui BRImo.

"Dengan adanya transaksi menggunakan scan QRIS, BRImo memberikan banyak manfaat bagi pengguna, baik customer maupun mitra merchant, diantaranya transaksi menjadi lebih cepat, tidak perlu menggunakan uang tunai, serta aman karena semua QRIS memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia," tambah Handayani dalam keterangannya, Rabu (11/5).

Sementara Golfin Tournaments sendiri terdiri dari 4 golfin series dan 1 golfin grand final yang akan menguji skill dan mental pesertanya. 4 golfin series akan diselenggarakan di berbagai kota seperti Bogor, Surabaya, Jogjakarta, Bandung, dan grand final di Jakarta.

Berformat individual strokeplay sistem 36 (open for public), dengan menggunakan point systems di setiap seriesnya. Golfin grandfinal adalah turnamen terakhir yang memiliki 2 format. Format yang pertama bersifat undangan (invitation) yaitu golfin grand final matchplay untuk mencari the last man standing atau champion of the champions dari beberapa series awal.

Format yang kedua bersifat open for public yaitu golfin grand final 2-man scrambel atau bestball. Berbeda dengan yang lainnya, 2-man scramble adalah turnamen yang berformat team yang terdiri dari 2 golfer.

Setelah sukses dengan series pertamanya yang diselenggarakan di Permata Sentul, Bogor, series ke 2 di Bukit Darmo Golf, Surabaya dan series ke 3 di Merapi Golf, Jogjakarta, kini golfin dan tim tengah mempersiapkan turnamen golfin series 4 yang rencananya akan di selenggarakan Minggu (15/5) di Bandung Giri Gahana Golf & Resort, Bandung.

Dukungan BRImo yang lansung bisa dirasakan peserta adalah pembayaran registration fee yang menggunakan BRImo, akan mendapatkan harga khusus berupa diskon sebesar Rp500 ribu dari harga normal. Harga normal registration fee Rp2,4 juta per pemain.

Registration fee itu sendiri sudah termasuk biaya-biaya seperti green fee, caddy fee, golf cart, sarapan, makan siang, t-shirt, lucky draw dan grand lucky draw senilai total 25 juta rupiah, serta hadiah hole in one berupa mobil Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi XPander, dan Toyota Innova.

Satu lagi keuntungan yang bisa dirasakan para pegolf peserta turnamen golfin yang juga pengguna BRImo, yaitu Program Transaksi Seru pake BRImo. Program ini sebagai apresiasi kepada para pengguna BRImo dimana dari program ini diambil 3 peserta yang berhasil melakukan transaksi terbanyak menggunakan BRImo dari turnamen Golfin series 1,2,3,4.

Hadiah yang disediakan untuk juara 3 berupa saldo BRImo Rp5 juta, hadiah kedua berupa jam tangan Garmin S62 Golf GPS dan hadiah pertama berupa saldo BRImo sebesar Rp7 juta. (R-3)

