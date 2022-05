Lesakkan 20 Tembakan Tiga Angka, Mavericks Samakan Kedudukan dengan Suns

DALLAS Mavericks melesakkan 20 tembakan tiga angka dan kembali meninakkan point guard Phoenix Suns Chris Paul untuk meraih kemenangan 111-101 di laga playoff semifinal Wilayah Barat NBA, Senin (9/5) WIB. Kemenangan Mavericks itu membuat laga playoff dengan Suns menjadi imbang 2-2.

Guard Luka Doncic mencetak 26 poin dan Dorian Finney-Smith menambahkan 24 poin untuk Mavericks, yang memenangkan dua laga di kandang untuk menyamakan kedudukan dengan Suns dalam serie best of seven.

Suns, yang merupakan tim dengan rekor kemenangan terbaik di musim reguler NBA tahun ini akan berusaha menjaub saat menjadi tuan rumah Gim 5, Rabu (11/5) sebelum laga kembali ke Dallas untuk Gim 6, Jumat (13/5).

Mavericks sukses menang atas Suns meski Doncic tampil kurang apik dengan hanya melesakkan sembilan dari 25 upaya tembakannya dan satu dari 10 tembakan tiga angka.

Secara keseluruhan, Mavericks tampil ganas dalam lemparang tiga angka. Delapan lemparan tiga angka membawa Mavericks unggul di kuarter pertama 37-25.

Torehan 14 tembakan tiga angka di paruh pertama laga, membuat Mavericks menyamai rekor mereka untuk jumlah tembakan tiga angka dalam satu paruh laga.

Mavericks memimpin 68-56 di saat jeda dan sukses memaksa Chris Paul melakukan foul keempatnya sebelum jeda.

Paul melakukan foul kelimanya di awal kuarter ketiga sehingga harus duduk di bangku cadangan. Dia kembali bermain saat laga kuarter keempat menyisakan 10.28 sebelum melakukan foul out karena melanggar Jalen Brunson.

Devin Booker memimpin perolehan angka Suns dengan 35 poin disusul Jae Crowder dengan 15 poin dan Deandre Ayton dengan 14 poin. (AFP/OL-1)