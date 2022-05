Indonesia Libas Prancis 5-0 di Penyisihan Piala Uber 2022

TIM Nasional (Timnas) bulu tangkis Indonesia sukses menyapu bersih kemenangan 5-0 atas Prancis pada pertemuan di babak penyisihan Grup A Piala Uber 2022 di Bangkok, Thailand.



Pebulu tangkis tunggal putri Bilqis Prasista menjadi wakil terakhir yang mengemas kemenangan kelima bagi Skuad Merah Putih setelah mengalahkan Yaelle Hoyaux 17-21, 21-14, 21-18.



"Di gim pertama anginnya lumayan kencang, jadi agak sulit untuk mencocokkan pukulan. Tadi sebenarnya juga sudah sempat (skor) imbang, tapi di akhir malah eror sendiri," kata Bilqis soal pertandingannya di Impact Arena Bangkok, Thailand, Minggu (8/5).

Bilqis mengaku agak tegang saat tampil menghadapi pebulu tangkis peringkat ke-69. Bukan karena gentar dengan kemampuan lawannya, tapi lebih dikarenakan berlaga di Piala Uber untuk pertama kalinya.



Meski sebelumnya Bilqis sudah sempat mengikuti Kejuaraan Beregu Asia (BATC), namun putri dari pasangan legenda bulu tangkis Joko Suprianto dan Zelin Resiana ini menilai Piala Uber punya level yang berbeda.

"Lebih banyak pemain top yang ikut. Di sini mau jadi pengalaman dan ingin ketemu pemain dunia, ingin membuktikan kalau saya bisa. Kapan lagi bisa diberi kesempatan untuk main di sini," katanya.



Berkaca dari rubber game hari ini, atlet tunggal putri peringkat ke-332 mengaku akan mengevaluasi permainannya sebagai persiapan jika kembali diturunkan menghadapi tim Jerman hari Selasa.



"Evaluasi untuk selanjutnya kalau main harus lebih sabar lagi, lalu antisipasi angin juga yang tak kalah penting,"ungkap Bilqis.



Berikut hasil pertandingan Piala Uber Indonesia vs Prancis:

1. Tunggal Putri

Komang Ayu Cahya Dewi vs Qi Xuefei 22-20, 19-21, 21-18



2. Ganda putri

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Vimale Heriau/Margot Lambert 21-13, 27-25



3. Tunggal putri

Aisyah Sativa Fatetani vs Leonice Huet 12-21, 21-13, 21-15



4. Ganda putri

Nita Violina Marwah/Lanny Tria Mayasari vs Flavie Vallet/Emilie Vercelot 21-14, 21-11



5. Tunggal putri

Bilqis Prasista vs Yaelle Hoyaux 17-21, 21-14, 21-18.(Ant/OL-09)