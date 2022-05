Morant Pimpin Grizzlies Terkam Warriors

JA Morant mencetak 47 poin saat Memphis Grizzlies mengalahkan Golden State Warriors di Gim 2 semifinal playoff Wilayah Barat NBA 106-101, Rabu (4/5) WIB.

Raihan poin tertinggi Morant di babak playoff sepanjang kariernya itu membuat Grizzlies menyamakan kedudukan dengan Warriors menjadi 1-1 di seri best of seven.

Namun, laga Gim 2 semifinal playoff Wilayah Barat NBA antara Grizzlies dan Warriors itu diwarnai oleh kontroversei setelah pemain Grizzlies Dillon Brooks diusir wasit saat laga baru berlangsung 3 menit karena menabrakn gray Payton II saat melancarkan serangan.

Baca juga: Menang di Gim 2, Celtics Samakan Kedudukan Melawan Bucks

Payton juga tidak bisa melanjutkan pertandingan dan pelatih Warriors Steve Kerr mengungkapkan sang pemain mengalami retak tulang siku.

Draymon Green, yang diusir wasit di Gim 1, juga menjadi korban permainan brutal Grizzlies. Green mendapatkan perawatan panjang di ruang ganti sepanjang kuarter satu setelah ditabrak Xavier Tillman.

Kerr kemudian menyebut taktik kasar Grizzlies di kuarter pertama sebagai taktik kotor. Dia bahkan menuding Brooks melanggar aturan antarpemain NBA.

"Ada kode yang dipatuhi para pemain NBA yang menyebut Anda tidak akan membahayakan karier pemain lain dengan menjatuhkannya saat sedang melayang atau memukul kepala mereka. Dillon Brooks melanggar hal itu. Itu yang saya lihat," seru Kerr.

Di luar permainan kasar Grizzlies, permainan gemilang Morant-lah yang memastikan Grizzlies menang atas Warriors. Pebasket berusia 22 tahun itu mencetak 18 poin di kuarter keempat untuk memastikan Grizzlies meraih kemenangan.

Di kubu Warriors, Stephen Curry memimpin peorlehan angka dengan 27 poin sementara Jordan Poole menambahkan 20 poin. (AFP/OL-1)