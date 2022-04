Indonesia Kembali Gelar Kompetisi Internasional Oceanman di Bali

PEMULIHAN pariwisata nasional pascapandemi covid-19 merupakan hal yang harus dilakukan. Tujuannya agar roda perekonomian kembali bangkit dari keterpurukan, utamanya yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Itulah hal yang mendasari digelarnya kembali kompetisi Oceanman di Bali, 1-2 Juli 2022. Menurut Founder and Head of Coach Milleniumaquatic Felix C Sutanto, ada hal lain yang juga menjadi target yaitu mengenalkan sport tourism Indonesia di kancah dunia.

"Terlebih Oceanman tidak hanya ajang kompetisi renang saja, karena wisatawan yang datang dapat merasakan beberapa acara hiburan lokal menarik yang tergabung dalam kategori race pack collection beberapa di antaranya traditional dance perfomance, live music, produk bazar UMKM lokal, food and beverage, fun games, dan masih banyak hal seru lainnya," ujar Felix dalam siaran persnya di Jakarta, Senin 25 April 2022.

Felix mengungkapkan walaupun saat ini Indonesia masih dibayang-bayangi pandemi, Milenium Aquatic sebagai pemegang lisensi Oceanman Indonesia tetap menyelenggaakan kegiatan internasional tersebut dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Millennium Aquatic juga melihat pagelaran ini di Indonesia masih tertinggal padahal Indonesia memiliki segudang pantai yang indah.

Perhelatan kompetisi Internasional Oceanman 2021 digelar di Sanur, Bali dan sudah berlangsung sejak 2015. Kali ini pantai Jimbaran, Bali akan menjadi lokasi kompetisi renang internasional terbesar yang berlangsung di perairan terbuka tersebut.

Dalam ajang kompetisi renang internasional ini, Oceanman mempertandingkan empat kategori yaitu oceankid dengan jarak 1 km, sprint oceanman 2 km, half oceanman 5 km, dan oceanman dengan jarak 10 km. Rute ajang ini membentuk sebuah segitiga dengan jarak sisi terpendek 333,3 m, sisi menengah 666,6 m, dan sisi terluas untuk kategori oceanman masing-masing sisi berjarak 1,66 km.

"Kompetisi akan berlangsung selama dua hari. Jadi nanti hari pertama diisi dengan kegiatan kegiatan hiburan yaitu race pack collection, race expo opening, swim course open for training, welcome dinner, race briefing, dan entertainment," ungkap Felix lagi.

Sedangkan hari kedua diisi dengan acara inti kompetisi yaitu race area open/drop bag, flag off oceanman 10k, flag off half oceanman 5k, flag off oceanman 2k, flag off oceankid 1k, dan terakhir ditutup dengan upcara serta pembagian tropi. (RO/O-2)