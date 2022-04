Cedera Hamstring, Booker Dipastikan Absen Bela Suns

GUARD Phoenix Suns Devin Booker mengalami cedera hamstring dan tidak diketahiui apakah dia bisa tampil saat Suns menghadapi New Orleans Pelicans di putaran pertama playoff NBA.

"Devin Booker mengalami cedera hamstring kanan. Hal itu dikonfirmasi oleh pemeriksaan MRI hari ini," ungkap Suns dalam sebuah pernyataan remsi, Kamis (21/4) WIB. "Tidak ada jadwal kapan dia bisa bermain kembali."

ESPN melaporkan Booker kemungkinan besar akan absen di dua laga berikutnya namun masih berpeluang kembali bermain di putaran pertama playoff NBA yang memainkan sistem best of seven.

Suns dan Pelicans saat ini sama kuat 1-1 setelah pada Rabu (20/4) WIB Pelicans sukses mengalahkan Suns 125-114.

Booker mencetak 31 dari 61 poin Suns di paruh pertama. Namun, dia kemudian mengalami cedea hamstring saat berusaha mengeblok dunk Jaxson Hayes di kuarter ketiga.

Gim 3 antara Suns dan Pelicans akan dimainkan pada Sabtu (23/4) di New Orleans. (AFP/OL-1)