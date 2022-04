Buat Trae Young tidak Berkutik, Heat Lumat Hawks di Gim 1 Playoff NBA

PEMAIN cadangan Miami Heat Duncan Robinson mencetak 27 poin, tertinggi sepanjang kariernya di babak playoff NBA, saat Heat mendominasi Atlanta Hawks dan meraih kemenangan 115-91 di laga pembuka playoff, Senin (18/4) dini hari WIB.

Robinson melesakkan 9 dari 10 upayanya termasuk 8 dari 9 tembakan tiga angka.

Jimmy Butler menambahkan 21 poin dan PJ Tucker melesakan 16 poin untuk membawa Heat unggul 1-0 atas Hawks di putaran pertama p;ayoff yang memainkan sistem best of seven.

"Kami melihat Duncan yang tampil penuh percaya diri. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Dia melesakkan tembakan tga angka dan itulah yang kami buuthkan dair dia," ujar Butler.

Bintang Hawks Trae Young gagal mengatasi pengawalan para pemain Heat. Dia hanya melesakkan 1 dari 12 tembakannya dan 0 dari 7 tembakan tiga angka. Dia pun mengakhiri laga dengan raihan terburuknya sepanjang musiom dengan hanya delapan poin.

"Kami bermain fisik melawan dia. Kami menghalangi semua upayanya sehingga dia terpaksa mengoper bola. Jika dibiarkan, dia bisa mencetak banyak angka dan kami tidak menginginkan hal itu," tegas Butler.

Hawks kembali diperkuat forward John Collins, yang absen di 18 laga terakhir karena cedera kaki dan jari. Namun, mereka kehilangan Clint Capela yang mengalami cedera lutut kanan. (AFP/OL-1)