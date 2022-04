Marquez Tak Mau Bermuluk-Muluk di GP Amerika Serikat

MARC Marquez dipastikan akan tampil pada GP Amerika Serikat di Austin, Texas, akhir pekan ini setelah dinyatakan fit oleh dokter untuk kembali membalap.

Meski langganan juara di Circuit of the Americas, the Baby Alien kali ini tak mau mematok target tinggi dan hanya ingin mengembalikan naluri membalapnya lagi dengan tunggangan RC213V. Absen dua balapan di Indonesia dan Argentina bukan awal yang bagus bagi pembalap Repsol Honda itu.

"Kami memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan setelah melewatkan dua balapan dan seluruh akhir pekan Argentina. Saya di sini (Amerika) bukan untuk menetapkan satu target, ada banyak hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan, tetapi yang penting adalah kembali ke motor ini," ujarnya.

Marquez absen pada dua balapan terakhir lantaran gangguan penglihatannya atau diplopia yang kambuh setelah kecelakaan di Sirkuit Mandalika, Lombok. Dia pun harus melewatkan seri Argentina untuk menjalani pemulihan.

"Tentu saja saya sangat senang bisa kembali, perasaan yang luar biasa untuk kembali dan terutama melakukannya di salah satu trek favorit saya. Tidak peduli situasinya, saya sangat menikmati balapan di Texas dan memiliki kenangan luar biasa di sana," imbuh pengoleksi tujuh kemenangan di Austin itu.

Baca juga: Pulih dari Cedera, Marquez Siap Membalap di GP AS

Rekan setim Marquez, Pol Espargaro, bertekad mengejar poin lebih banyak di GP Amerika demi mendongkrak posisi klasemen. Pol Espargaro mengaku kecewa dengan hasil di Argentina finis di urutan ke-22. Sang kakak, Aleix Espargaro, justru membuat kemenangan bersejarah.

Di klasemen sementara, posisi teratas rider Moto-GP makin ramai setelah kemenangan Aleix Espargaro. Balapan yang memasuki seri keempat pun akan kian menentukan arah persaingan ke depan. Sementara itu Marquez masih di peringkat ke-15 dan Pol Espargaro di urutan ke-10.

"Sepertinya akan ada banyak yang bersaing untuk kejuaraan tahun ini jadi kami harus kembali mencetak poin dan menyusun akhir pekan seperti awal tahun. Saatnya untuk mendapatkan lebih banyak poin dan mulai membangun sesuatu," kata Pol Espargaro.

Di kubu lain, tim Aprilia dalam kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan Aleix Espargaro di Argentina dan sementara ini memimpin klasemen. Pembalap 32 tahun itu yakin performa Aprilia sedang bagus-bagusnya dan berpeluang untuk mencuri podium lagi.

"Kejuaraan sangat panjang tahun ini, tapi jika kami tidak membuat kesalahan maka kami akan berada dalam posisi atas untuk kemenangan dan podium setiap akhir pekan. Saya akan mencoba yang terbaik," kata Aleix.(Crash/Moto-GP/OL-4)