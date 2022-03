Tujuh Atlet BMX Disiapkan untuk Asian Games 2022

PENGURUS Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) tengah menyiapkan tujuh atlet BMX untuk turun di gelaran Asian Games Hangzhou, Tiongkok, yang dijadwalkan bergulir pada 10-25 September.

Dari sektor putra ada nama I Gusti Bagus Saputra, Fasya Ahsana Rifki, dan Yussi Wakhidur Rizal. Sementara untuk putri ada Amellya Nur Sifa dan Jasmine Azzahra Setyobudi.

Selain lima atlet tersebut, PB ISSI juga menyiapkan dua nama lainnya dengan menggunakan anggaran mandiri yakni Muhammad Alfauzan dan Aditya Fajar Putu Soekarno.

Ketujuh atlet terus menggenjot persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

Pelatih Timnas BMX Indonesia Ari Kristanto mengatakan telah menyiapkan serangkaian program agar semua atlet dalam kondisi terbaik ketika di Hangzhou.

Ari mengatakan atlet baru bergabung selama kurang satu bulan. Kemudian mereka mendapat tantangan dengan langsung turun pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) BMX 2022 di Jakarta International BMX, Pulomas, Jakarta, Sabtu (26/3).

Dalam ajang tersebut, Fasya Ahsana meraih hasil gemilang dengan membawa pulang dua gelar juara masing-masing pada kategori Men Elite dan U-23.

Pun demikian dengan Sifa, yang menjadi pemenang pada nomor Women U-23.

Meski begitu, kata Ari, semua atlet masih perlu pembenahan terutama menyangkut kondisi fisik.

"Dari segi fisik masih jauh. Selain itu, mereka juga masih perlu banyak try in dan try out untuk membangun skill dan terus mengasah kemampuan berlomba mereka," kata Ari saat ditemui di Kantor PB ISSI, Jakarta, Rabu (30/3).

Guna mempertajam jam terbang para atlet, Wakil Bidang Pembinaan dan Prestasi PB ISSI Gia Amalia mengatakan berencana mengirim atlet ke berbagai kejuaraan di Eropa sebagai persiapan menuju Asian Games Hangzhou.

"Ada lima ajang yang kami rencanakan diikuti atlet Indonesia. Termasuk di European Cup, World Cup, dan World Championship," ujar Gia.

Di Asian Games Jakarta-Palembang 2018, BMX Indonesia meraih satu perak dan perunggu. Perak disumbangkan melalui I Gusti Bagus Saputra dari sektor putra, sementara perunggu diraih Wiji Lestari pada sektor putri. (Ant/OL-1)