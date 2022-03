IBL All Stars 2022 Sajikan Hiburan Hingga Kilas Balik Basket Tanah Air

Setelah dua tahun tidak digelar karena pandemi covid-19, Indonesia Basketball League (IBL) kembali menggelar IBL All Stars 2022, yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (31/3), di Gedung Basket Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

Tidak hanya menyajaikan perang bintang antara pemain favorit pilihan penggemar dari divisi merah dan divisi putih, IBL tahun ini juga akan menyuguhkan kilas balik terkait sejarah perjalanan kompetisi bola basket tanah air.

Mengusung tema "Blast from the Past" yang bermakna ledakan dari masa lalu. Tema tersebut dipilih sebagai momen untuk menengok kembali masa-masa kejayaan bola basket Indonesia di masa lalu melalui ekshibisi, memorabilia, dan laga seru yang mempertemukan para bintang IBL 2022 hingga beberapa ikon basket nasional masa lalu.

"Pada IBL All Star Day kami juga akan menampilkan sejarah kompetisi bola basket tertinggi di Indonesia sampai di masa IBL Tokopedia saat ini,” kata Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah dalam keterangan resminya, Rabu (30/3).

"Setiap tonggak sejarah yang sudah dimulai menjadi awal langkah perjalanan kompetisi berikutnya, karena itu tahun ini kami mengusung tema Blast from The Past. Penonton bisa melihat perjalanan sejarah kompetisi bola basket Indonesia," sambungnya.

Selain itu, IBL All Stars 2022 juga akan megelar pertandingan Celebrity Games yang akan diikuti oleh Raffi Ahmad, Wijaya Saputra, Andovi Da Lopez, Rayi Putra, Augie Fantinus, Andi Batam, Asri Welas, Prisia Nasution, Novabela J Massie dan Michael James yang akan didampingi pelatih pemain legendaris Indonesia, Bambang Hermansyah.

Nantinya, Tim Bambang Hermansyah akan berhadapan dengan pasukan asuhan legenda basket lainnya yang juga adik dari Bambang, Ali Budimansyah alias Budi Jordan. yang mana akan diperkuat Baim Wong, Daffa Wardhana, Jovial Da Lopez, Dochi Sadega, Aqsa Aswar, Yosi Project Pop, Welly Situmorang, Erica Karlina, Abigail Cantika, Yuni dan Arfa Thohir.

"IBL All Star Day bukan hanya berisi hiburan, tetapi juga memberi pengetahuan pada para pecinta bolabasket Indonesia tentang sejarah kompetisi olahraga yang kita cintai ini. Dari pengalaman kita belajar untuk jadi lebih baik. Blast from the past," terang Junas. (IBL/OL-12)