PB Djarum Siapkan Bonus Bagi Bagas Maulana

PB Djarum menyiapkan bonus bagi Bagas Maulana yang bersama pasangannya, Mohammad Shohibul Fikri merebut juara ganda putra All England 2022. PB Djarum juga berencana akan memasang foto Bagas di Hall of Fame di lobi GOR Djarum, Jati, Kudus.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin bahkan sempat menulis caption di akun instagram pribadinya dengan memberikan ucapan selamat kepada kedua pasangan itu. Bahkan Yoppy berencana menyiapkan foto Hall of Fame di lobi GOR Djarum, Jati, Kudus.

"Congratulations!!!. Juara baru MD All England 2022, Bagas Maulana Muh. Shohibul Fikri. Welcome to Hall of Fame PB Djarum buat Bagas Maulana," tulisnya.

Yoppy menambahkan, foto Bagas yang merupakan pemain PB Djarum di Hall of Fame itu nantinya sebagai newcomer. Menurutnya, pencapaian juara All England sudah layak menempatkan pemain kelahiran Cilacap, 20 Juli 1998 itu di Hall of Fame.

"Prestasi juara All England itu sudah bisa jadi Hall of Fame. Di mata PB Djarum pencapaian ini merupakan kado spesial. Dari PB Djarum akan ada bonus juga," terang Yoppy.

Ia berharap Bagas bersama pasangannya, Fikri dapat terus konsisten. Terlebih menurut Yoppy level keduanya sudah dapat disandingkan dengan pebulutangkis dunia. "Harus terus konsisten dan jangan cepat puas," imbuhnya.



Merupkan debutan di All England, Bagas/Fikri membuat kejutan dengan merebut gelar juara. Dalam laga final, Bagas/Fikri menundukkan seniornya di pelatnas Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-13. Di semifanal, ganda putra masa depan Indonesia itu tampil sangat mengesankan kala mengalahkan ganda putra terkuat dunia, Kevin Sanjaya/Markus Fernaldi Gideon 22-20, 13-21, dan 21-16. (OL-15)