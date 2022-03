63 Ribu Penonton Padati Puncak MotoGP di Sirkuit Mandalika

SEBANYAK 63 ribu penonton diperkirakan memadati penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada Minggu (20/3) ini.

Hal itu diungkapkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC. Diketahui, penyelenggaraan MotoGP pada tahun ini merupakan pertama kalinya di Indonesia setelah 25 tahun.

"Sebanyak 63 ribu lebih maksimal penonton akan hadir. Semoga acara ini diberi kelancaran," ujar Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer dalam keterangan resmi, Minggu (20/3).

Berdasarkan pantauan di lapangan sejak Minggu (20/3) pagi, para penonton sudah terlihat memadati area. Para pembalap sendiri, baik dari Moto3, Moto2, maupun MotoGP, siap bertanding dengan perlengkapan penyelenggaraan balap yang ada.

Pada hari ketiga MotoGP 2022 diisi dengan sejumlah agenda. Dimulai dengan warming up Moto3, Moto2 dan MotoGP mulai pukul 10.00 hingga 10.00 WITA.

Sementara itu, untuk race akan berlangsung pukul 12.00 WITA untuk Moto3 (23 laps), 13.20 WITA untuk Moto2 (25 laps) dan 15.15 WITA untuk MotoGP (27 laps).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut Pertamina Mandalika International Street circuit harus dijadikan ikon dunia, karena dianggap mempesona. "Ini sirkuit tercantik di dunia, juga memberikan dampak luas terhadap masyarakat," kata Sandiaga.

Adapun para pengunjung bisa menikmati berbagai suguhan menarik. Mulai dari kuliner, official merchandise tim balap, hingga official merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia. Berikut penampilan sejumlah musisi di panggung Mandalika Music Vibes, seperti Pamungkas, Samsons dan Slank.(OL-11)